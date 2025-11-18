Погода в Одесі 18 листопада: холод, дощ та сильний вітер – рекомендації для містян

Люди з парасольками на вулиці.Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 18 листопада, в Одесі очікується холодна погода. Крім того, прогнозують дощ та шквальний вітер. Містянам та гостям радять не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11…+13°C, вдень буде до +14…+16°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі +8…+13°C, вдень становитиме +14…+16 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

