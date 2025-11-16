Відео
Україна
На Одесу суне небезпечний туман — оголошено штормове попередження

На Одесу суне небезпечний туман — оголошено штормове попередження

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 13:29
Оновлено: 12:24
Попередження про небезпечний туман в Одесі 16-17 листопада
Жінка йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області на 16-17 листопада прогнозують густий туман. Синоптики попереджають про підвищену небезпеку на дорогах та закликають містян бути обережними. Також залишається ризик мінної небезпеки на узбережжі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

На Одесу суне небезпечний туман — оголошено штормове попередження - фото 1
Попередження про туман та вітер. фото: скриншот з Telegram

Туман на Одещині

Синоптики оголосили попередження першого (жовтого) рівня небезпечності в Одесі та області. Туман розпочнеться орієнтовно з 17:00 до 19:00 16 листопада й утримається вночі та вранці наступного дня. Через обмежену видимість 200-500 метрів водіям радять зменшити швидкість, збільшити дистанцію та вмикати протитуманні фари.

Можливі порви вітру

Окрім туману, за прогнозами можливі пориви вітру, тому на вулиці варто уникати старих дерев, не стояти під рекламними конструкціями та не паркувати авто поряд із ними.

На узбережжі діє мінна небезпека. Після штормів море часто викидає міни або фрагменти вибухових пристроїв. Якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся і негайно телефонуйте 102.

Телефони служб для екстрених випадків 

  • Рятувальна служба — 101
  • Медична допомога — 103
  • Поліція — 102
  • Міська комунальна допомога — 15-01

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, ранок в Одесі теж почався з густого туману. Також ми писали, що на початку грудня в Україні температура повітря різко опуститься

погода Одеса Одеська область Новини Одеси вітер туман
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
