Погода в Одесі 16 листопада — прогноз та попередження

Сьогодні, 16 листопада, ранок в Одесі почався з густого туману, який обмежить видимість до 200-500 метрів. Через це в місті та області оголошено жовтий рівень небезпечних метеорологічних явищ. Водночас погода у неділю залишиться теплою, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Погода в Одесі буде спокійною: мінлива хмарність, без опадів, температура вночі +6…+8 °C, удень +11…+13 °C. Вітер слабкий — південний, 5–10 м/с.

Погода в Одеській області

В області ситуація схожа: сухо, але туман затримається вранці. Температура коливатиметься від +3 до +8 °C уночі та +8…+13 °C удень. На автошляхах Одещини туман знижуватиме видимість, тож водіям радять рушати лише з увімкненими фарами та дотримуватися дистанції.

Зазначимо, що у найближчу добу погоду в Одеській області формуватиме циклон над Європою. З південного заходу надходитиме тепле та вологе повітря.

Нагадаємо, ми повідомляли, якою буде погода в Україні на День Святого Миколая та в Різдво. Також писали, що на початку грудня очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, а температура повітря різко опуститься.