Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі — про яку небезпеку застерігають синоптики

Погода в Одесі — про яку небезпеку застерігають синоптики

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 05:53
Оновлено: 19:27
Погода в Одесі 16 листопада — прогноз та попередження
Хлопець з дівчиною гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 листопада, ранок в Одесі почався з густого туману, який обмежить видимість до 200-500 метрів. Через це в місті та області оголошено жовтий рівень небезпечних метеорологічних явищ. Водночас погода у неділю залишиться теплою, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Погода в Одесі буде спокійною: мінлива хмарність, без опадів, температура вночі +6…+8 °C, удень +11…+13 °C. Вітер слабкий — південний, 5–10 м/с.

Погода в Одеській області

В області ситуація схожа: сухо, але туман затримається вранці. Температура коливатиметься від +3 до +8 °C уночі та +8…+13 °C удень. На автошляхах Одещини туман знижуватиме видимість, тож водіям радять рушати лише з увімкненими фарами та дотримуватися дистанції.

Зазначимо, що у найближчу добу погоду в Одеській області формуватиме циклон над Європою. З південного заходу надходитиме тепле та вологе повітря.

Нагадаємо, ми повідомляли, якою буде погода в Україні на День Святого Миколая та в Різдво. Також писали, що на початку грудня очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, а температура повітря різко опуститься. 

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації