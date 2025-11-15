Погода в Одесі 15 листопада: прохолодно та без опадів з поривчастим вітром

Жінка з чоловіком на морі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 15 листопада, в Одесі погода буде теплішою ніж учора, без опадів. Проте варто врахувати вітер, який може посилювати відчуття холоду. Це сприятливий день для прогулянок на свіжому повітрі та відвідування улюблених локацій міста.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, вдень підніметься до +12…+14°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі +4…+9°C, вдень становитиме +11…+16 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

