Погода в Одесі 14 листопада: прохолодно, без опадів та помірний вітер

Можна збиратися на прогулянку — погода в Одесі сьогодні
У п’ятницю, 14 листопада, в Одесі буде прохолодна погода, без опадів. Однак на вулиці буде тепліше ніж учора. Вітер буде помірним, що створює комфортні умови для прогулянок містом. Це ідеальний день, аби насолодитися свіжим повітрям і відвідати улюблені місця.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +5…+7°C, вдень підніметься до +11…+13°C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +2…+7°C, вдень становитиме +9…+14 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.
