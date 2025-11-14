Відео
Можна збиратися на прогулянку — погода в Одесі сьогодні

Можна збиратися на прогулянку — погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 05:46
Оновлено: 19:33
Погода в Одесі 14 листопада: прохолодно, без опадів та помірний вітер
Люди гуляють у парку в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 14 листопада, в Одесі буде прохолодна погода, без опадів. Однак на вулиці буде тепліше ніж учора. Вітер буде помірним, що створює комфортні умови для прогулянок містом. Це ідеальний день, аби насолодитися свіжим повітрям і відвідати улюблені місця. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +5…+7°C, вдень підніметься до +11…+13°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +2…+7°C, вдень становитиме +9…+14 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що вчора Україну накрив туман та дощі. Також ми писали про те, які наслідки від магнітних бурь.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
