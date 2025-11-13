Погода в Одесі 13 листопада: холодно, без опадів і помірний вітер

Люди гуляють біля театру в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, в Одесі очікується холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують, вітер також буде помірний. Для охочих сьогодні гарна нагода прогулятися містом.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, вдень буде до +9…+11°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3…+8°C, вдень становитиме +9…+14 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

