Погода в Одесі 13 листопада: холодно, без опадів і помірний вітер

Тепла вже можна не чекати — якою буде погода в Одесі сьогодні
У четвер, 13 листопада, в Одесі очікується холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують, вітер також буде помірний. Для охочих сьогодні гарна нагода прогулятися містом.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, вдень буде до +9…+11°C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3…+8°C, вдень становитиме +9…+14 °C. На автошляхах видимість добра.
