Погода в Одессе 13 ноября: холодно, без осадков и умеренный ветер

В четверг, 13 ноября, в Одессе ожидается холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, ветер также будет умеренный. Для желающих сегодня хорошая возможность прогуляться по городу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8 °C, днем будет до +9...+11°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+8°C, днем составит +9...+14 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

