Погода в Одессе 14 ноября: прохладно, без осадков и умеренный ветер

В пятницу, 14 ноября, в Одессе будет прохладная погода, без осадков. Однако на улице станет теплее, чем вчера. Ветер будет умеренным, что создает комфортные условия для прогулок по городу. Это идеальный день, чтобы насладиться свежим воздухом и посетить любимые места.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +5...+7°C, днем поднимется до +11...+13°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7°C, днем составит +9...+14 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

