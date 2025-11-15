Погода в Одессе 15 ноября: прохладно и без осадков с порывистым ветром

Женщина с мужчиной на море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 15 ноября, в Одессе погода будет теплее чем вчера, без осадков. Однако стоит учесть ветер, который может усиливать ощущение холода. Это благоприятный день для прогулок на свежем воздухе и посещения любимых локаций города.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8°C, днем поднимется до +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +4...+9°C, днем составит +11...+16 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

