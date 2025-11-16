Погода в Одессе 16 ноября - прогноз и предупреждения

Парень с девушкой гуляют возле моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 ноября, утро в Одессе началось с густого тумана, который ограничит видимость до 200-500 метров. Из-за этого в городе и области объявлен желтый уровень опасных метеорологических явлений. В то же время погода в воскресенье останется теплой, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Погода в Одессе будет спокойной: переменная облачность, без осадков, температура ночью +6...+8 °C, днем +11...+13 °C. Ветер слабый — южный, 5-10 м/с.

Погода в Одесской области

В области ситуация похожая: сухо, но туман задержится утром. Температура будет колебаться от +3...+8 °C ночью и +8...+13 °C днем. На автодорогах Одесской области туман будет снижать видимость, поэтому водителям советуют трогаться только с включенными фарами и соблюдать дистанцию.

Отметим, что в ближайшие сутки погоду в Одесской области будет формировать циклон над Европой. С юго-запада будет поступать теплый и влажный воздух.

