Погода в Одессе — о какой опасности предупреждают синоптики

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 05:53
обновлено: 19:27
Погода в Одессе 16 ноября - прогноз и предупреждения
Парень с девушкой гуляют возле моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 ноября, утро в Одессе началось с густого тумана, который ограничит видимость до 200-500 метров. Из-за этого в городе и области объявлен желтый уровень опасных метеорологических явлений. В то же время погода в воскресенье останется теплой, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Погода в Одессе будет спокойной: переменная облачность, без осадков, температура ночью +6...+8 °C, днем +11...+13 °C. Ветер слабый — южный, 5-10 м/с.

Погода в Одесской области

В области ситуация похожая: сухо, но туман задержится утром. Температура будет колебаться от +3...+8 °C ночью и +8...+13 °C днем. На автодорогах Одесской области туман будет снижать видимость, поэтому водителям советуют трогаться только с включенными фарами и соблюдать дистанцию.

Отметим, что в ближайшие сутки погоду в Одесской области будет формировать циклон над Европой. С юго-запада будет поступать теплый и влажный воздух.

Напомним, мы сообщали, какой будет погода в Украине на День Святого Николая и в Рождество. Также писали, что в начале декабря ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега, а температура воздуха резко опустится.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
