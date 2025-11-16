Видео
Україна
Видео

На Одессу надвигается опасный туман — объявлено предупреждение

На Одессу надвигается опасный туман — объявлено предупреждение

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 13:29
обновлено: 12:24
Предупреждение об опасном тумане в Одессе 16-17 ноября
Женщина идет по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области на 16-17 ноября прогнозируют густой туман. Синоптики предупреждают о повышенной опасности на дорогах и призывают горожан быть осторожными. Также остается риск минной опасности на побережье.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:
На Одесу суне небезпечний туман — оголошено штормове попередження - фото 1
Предупреждение о тумане и ветре. фото: скриншот из Telegram

Туман в Одесской области

Синоптики объявили предупреждение первого (желтого) уровня опасности в Одессе и области. Туман начнется ориентировочно с 17:00 до 19:00 16 ноября и сохранится ночью и утром следующего дня. Из-за ограниченной видимости 200-500 метров водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и включать противотуманные фары.

Возможны порывы ветра

Кроме тумана, по прогнозам возможны порывы ветра, поэтому на улице стоит избегать старых деревьев, не стоять под рекламными конструкциями и не парковать авто рядом с ними.

На побережье действует минная опасность. После штормов море часто выбрасывает мины или фрагменты взрывных устройств. Если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь и немедленно звоните 102.

Телефоны служб для экстренных случаев

  • Спасательная служба — 101
  • Медицинская помощь — 103
  • Полиция — 102
  • Городская коммунальная помощь — 15-01

Напомним, сегодня, 16 ноября, утро в Одессе тоже началось с густого тумана. Также мы писали, что в начале декабря в Украине температура воздуха резко опустится.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы ветер туман
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
