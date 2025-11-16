Предупреждение об опасном тумане в Одессе 16-17 ноября

На Одессу надвигается опасный туман — объявлено предупреждение
В Одессе и области на 16-17 ноября прогнозируют густой туман. Синоптики предупреждают о повышенной опасности на дорогах и призывают горожан быть осторожными. Также остается риск минной опасности на побережье.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Туман в Одесской области
Синоптики объявили предупреждение первого (желтого) уровня опасности в Одессе и области. Туман начнется ориентировочно с 17:00 до 19:00 16 ноября и сохранится ночью и утром следующего дня. Из-за ограниченной видимости 200-500 метров водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и включать противотуманные фары.
Возможны порывы ветра
Кроме тумана, по прогнозам возможны порывы ветра, поэтому на улице стоит избегать старых деревьев, не стоять под рекламными конструкциями и не парковать авто рядом с ними.
На побережье действует минная опасность. После штормов море часто выбрасывает мины или фрагменты взрывных устройств. Если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь и немедленно звоните 102.
Телефоны служб для экстренных случаев
- Спасательная служба — 101
- Медицинская помощь — 103
- Полиция — 102
- Городская коммунальная помощь — 15-01
Напомним, сегодня, 16 ноября, утро в Одессе тоже началось с густого тумана. Также мы писали, что в начале декабря в Украине температура воздуха резко опустится.
Читайте Новини.LIVE!