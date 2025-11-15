Погода в Одессе завтра: пасмурно и без осадков

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье в Одессе сохранится прохладная осенняя погода без осадков, однако с сильным туманом утром. День пройдет под плотной облачностью, однако без дождя, а температура останется комфортной для прогулок. Ветер будет умеренным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ночь в городе обещает быть относительно теплой — около +8 °C, которые будут ощущаться как +7 °C. Осадков не прогнозируют, ветер будет держаться на уровне 4 м/с, а влажность останется высокой — почти 80%.

Утром ситуация не изменится: температура сохранится в пределах +8 °C, атмосферное давление — стабильное, а облака и туман так и не дадут солнцу шансов.

Днем станет немного теплее — до +11 °C, без ощутимых порывов ветра. Осенняя прохлада будет держаться, но обещает быть мягкой и комфортной, поэтому для прогулок подойдут легкие куртки и шарфы.

Вечер также принесет +11 °C и почти полное отсутствие осадков. Влажность снизится, а ветер стихнет до 3 м/с.

Солнце взойдет в 07:00, а зайдет уже в 16:23, подарив одесситам лишь 9 часов 22 минуты светового дня.

Переменная облачность.

Без осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С, днем +8...+13°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в воскресенье, 16 ноября, на территории Украины прогнозируется резкое похолодание. Также мы писали, что, по прогнозу синоптиков, День Святого Николая 6 декабря в Украине может пройти с потеплением до +5 °C и дождем, тогда как на Рождество 25 декабря ожидается спокойная зимняя погода.