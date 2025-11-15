Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессу накроют густые туманы — что будет с температурой воздуха

Одессу накроют густые туманы — что будет с температурой воздуха

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 16:58
обновлено: 16:27
Погода в Одессе завтра: пасмурно и без осадков
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье в Одессе сохранится прохладная осенняя погода без осадков, однако с сильным туманом утром. День пройдет под плотной облачностью, однако без дождя, а температура останется комфортной для прогулок. Ветер будет умеренным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Ночь в городе обещает быть относительно теплой — около +8 °C, которые будут ощущаться как +7 °C. Осадков не прогнозируют, ветер будет держаться на уровне 4 м/с, а влажность останется высокой — почти 80%.

Утром ситуация не изменится: температура сохранится в пределах +8 °C, атмосферное давление — стабильное, а облака и туман так и не дадут солнцу шансов.

Днем станет немного теплее — до +11 °C, без ощутимых порывов ветра. Осенняя прохлада будет держаться, но обещает быть мягкой и комфортной, поэтому для прогулок подойдут легкие куртки и шарфы.

Вечер также принесет +11 °C и почти полное отсутствие осадков. Влажность снизится, а ветер стихнет до 3 м/с.

Солнце взойдет в 07:00, а зайдет уже в 16:23, подарив одесситам лишь 9 часов 22 минуты светового дня.

Одесу закриють густі хмари - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +3...+8 °С, днем +8...+13°С.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Одесу закриють густі хмари - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в воскресенье, 16 ноября, на территории Украины прогнозируется резкое похолодание. Также мы писали, что, по прогнозу синоптиков, День Святого Николая 6 декабря в Украине может пройти с потеплением до +5 °C и дождем, тогда как на Рождество 25 декабря ожидается спокойная зимняя погода.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации