Головна Одеса Одесу накриють густі тумани — що буде з температурою повітря

Одесу накриють густі тумани — що буде з температурою повітря

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 16:58
Оновлено: 16:27
Погода в Одесі завтра: похмуро та без опадів
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

У неділю в Одесі збережеться прохолодна осіння погода без опадів, проте з сильним туманом уранці. День пройде під щільною хмарністю, проте без дощу, а температура залишиться комфортною для прогулянок. Вітер буде помірним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч у місті обіцяє бути відносно теплою — близько +8 °C, які відчуватимуться як +7 °C. Опадів не прогнозують, вітер триматиметься на рівні 4 м/с, а вологість залишиться високою — майже 80%.

Вранці ситуація не зміниться: температура збережеться в межах +8 °C, атмосферний тиск — стабільний, а хмари та туман так і не дадуть сонцю шансів.

Удень стане трохи тепліше — до +11 °C, без відчутних поривів вітру. Осіння прохолода триматиметься, але обіцяє бути м’якою та комфортною, тож для прогулянок підійдуть легкі куртки та шарфи.

Вечір також принесе +11 °C та майже повну відсутність опадів. Вологість знизиться, а вітер стихне до 3 м/с.

Сонце зійде о 07:00, а зайде вже о 16:23, подарувавши одеситам лише 9 годин 22 хвилини світлового дня.

Одесу закриють густі хмари - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер північний, вдень південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Одесу закриють густі хмари - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, в неділю, 16 листопада, на території України прогнозується різке похолодання. Також ми писали, що, за прогнозом синоптиків, День Святого Миколая 6 грудня в Україні може пройти з потеплінням до +5 °C і дощем, тоді як на Різдво 25 грудня очікується спокійна зимова погода. 

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
