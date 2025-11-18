Погода в Одессе 18 ноября: холод, дождь и сильный ветер - рекомендации для горожан

Люди с зонтиками на улице.Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 18 ноября, в Одессе ожидается холодная погода. Кроме того, прогнозируют дождь и шквальный ветер. Горожанам и гостям советуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем будет до +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +8...+13°C, днем составит +14...+16 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

