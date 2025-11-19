Погода в Одессе 19 ноября: дождь, сильный ветер и холодная температура

Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, в Одессе будет холодно. Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Планируя выйти из дома горожанам и гостям лучше теплее одеваться и брать с собой зонтики.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Синоптики прогнозируют умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем и ночью +5...+7°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренный дождь, на севере также будет мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7°C, днем составит +5...+10 °C. На автодорогах видимость хорошая, только на севере во время осадков — 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

