Главная Одесса Одевайтесь теплее — погода в Одессе сегодня зимняя

Одевайтесь теплее — погода в Одессе сегодня зимняя

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 05:46
обновлено: 12:37
Погода в Одессе 19 ноября: дождь, сильный ветер и холодная температура
Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, в Одессе будет холодно. Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Планируя выйти из дома горожанам и гостям лучше теплее одеваться и брать с собой зонтики.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Синоптики прогнозируют умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем и ночью +5...+7°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренный дождь, на севере также будет мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7°C, днем составит +5...+10 °C. На автодорогах видимость хорошая, только на севере во время осадков — 1-2 километра.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, что Наталка Диденко рассказала где сегодня будет снежить. Также мы писали о том, какой будет погода на этой неделе.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
