Прогноз погоды в Одессе на 2 мая.

Одесситы гуляют в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе переменная облачность, впрочем, воздух прогреется до +17. В области тем временем возможны заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С.

Температура морской воды 10–11°С.

Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.

Влажность — 60%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°С, днем 15-20°С.

На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.