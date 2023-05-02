Прогноз погоды в Одессе на 2 мая.

Теплые вещи прятать еще рано: какой будет погода в Одессе сегодня
2 мая 2023 06:30
Одесситы гуляют в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе переменная облачность, впрочем, воздух прогреется до +17. В области тем временем возможны заморозки на поверхности почвы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с.
- Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С.
- Температура морской воды 10–11°С.
- Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.
- Влажность — 60%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 5-10 м/с.
- Температура ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°С, днем 15-20°С.
- На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.