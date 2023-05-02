Прогноз погоди в Одесі на 2 травня

Теплі речі ховати ще зарано: якою буде погода в Одесі сьогодні
2 травня 2023 06:30
Одесити прогулюються у парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що протягом дня в Одесі буде мінлива хмарність, втім повітря прогріється до +17. В області тим часом можливі заморозки га поверхні ґрунту.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, вдень південно-східний 5-10 м/с.
- Температура вночі 6-8°С, вдень 15-17°С
- Температура морської води 10-11°С.
- Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
- Вологість — 60%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, вдень південно-східний 5-10 м/с.
- Температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°С, вдень 15-20°С.
- На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.