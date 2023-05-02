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Теплі речі ховати ще зарано: якою буде погода в Одесі сьогодні

2 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на 2 травня
Одесити прогулюються у парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що протягом дня в Одесі буде мінлива хмарність, втім повітря прогріється до +17. В області тим часом можливі заморозки га поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, вдень південно-східний 5-10 м/с.
  • Температура вночі 6-8°С, вдень 15-17°С
  • Температура морської води 10-11°С.
  • Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
  • Вологість — 60%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, вдень південно-східний 5-10 м/с.
  • Температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°С, вдень 15-20°С.
  • На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

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