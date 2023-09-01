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Теплые штормовые волны: какой будет температура Черного моря в первый день осени

1 сентября 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня - Черное море 1 сентября
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 сентября, в Одессе ожидается гроза и шквальный ветер. На Черном море ожидается шторм, однако температура воды остается комфортной для человека.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 1 сентября.

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Температура Черного моря

Сегодня температура воды в Одессе составляет 26.3°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме. Считается, что это идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но следует помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются разные болезнетворные организмы. В любом случае важна и общая погода. Тем временем температура воздуха достигнет 26°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 24°C. Диапазон температуры воды в Одессе в августе составляет от 24 до 27 градусов.

Как изменялась температура воды через месяц. Фото: highcharts.com

Напомним, быстрые темпы глобального потепления могут привести к трагическим последствиям, в частности к многочисленным жертвам на планете. По подсчетам ученых, в течение столетия может погибнуть до 3 миллиардов человек.

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