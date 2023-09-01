Температура моря сьогодні — Чорне море 1 вересня

Теплі штормові хвилі: якою буде температура Чорного моря в перший день осені
Сьогодні, 1 вересня, в Одесі очікується гроза та шквальний вітер. На Чорному морі очікується шторм, проте температура води залишиться комфортною для людини.
Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 1 вересня.
Температура Чорного моря
Сьогодні температура води в Одесі становить 26.3°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі. Вважається, що це — ідеальні умови, при яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам'ятати, що при такій температурі води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 26°C.
Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 24°C. Діапазон температур води в Одесі в серпні становить від 24 до 27 градусів.
Нагадаємо, швидкі темпи глобального потепління можуть призвести до трагічних наслідків, зокрема, до численних жертв на планеті. За підрахунками вчених, впродовж століття може загинути до 3 мільярдів людей.