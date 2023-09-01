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Теплі штормові хвилі: якою буде температура Чорного моря в перший день осені

1 вересня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 1 вересня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 1 вересня, в Одесі очікується гроза та шквальний вітер. На Чорному морі очікується шторм, проте температура води залишиться комфортною для людини.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 1 вересня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 26.3°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі. Вважається, що це — ідеальні умови, при яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам'ятати, що при такій температурі води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 26°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 24°C. Діапазон температур води в Одесі в серпні становить від 24 до 27 градусів.

Як змінювалася температура води за місяць. Фото: highcharts.com

Нагадаємо, швидкі темпи глобального потепління можуть призвести до трагічних наслідків, зокрема, до численних жертв на планеті. За підрахунками вчених, впродовж століття може загинути до 3 мільярдів людей.

 

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