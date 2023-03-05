Погода в Одессе и области 5 марта: подробный прогноз

Тепло, но ветрено: какой будет погода в Одессе и области в воскресенье
Выходные продолжаются. Воскресенье принесет одесситам теплый солнечный день. Том можно смело планировать прогулки, но не забудьте шарф, иногда возможны порывы сильного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
В воскресенье, 5 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях ожидается небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Напомним, что в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте в Украине.