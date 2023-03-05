Погода в Одессе и области 5 марта: подробный прогноз

Подробный прогноз погоды

Выходные продолжаются. Воскресенье принесет одесситам теплый солнечный день. Том можно смело планировать прогулки, но не забудьте шарф, иногда возможны порывы сильного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

В воскресенье, 5 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях ожидается небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Напомним, что в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте в Украине.