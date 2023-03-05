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Тепло, але вітряно: якою буде погода в Одесі та області в неділю

5 березня 2023 07:30
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Погода в Одесі та області 5 березня: детальний прогноз
Детальний прогноз погоди
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Вихідні продовжуються. Неділя принесе одеситам теплий сонячний день. Тому можна сміливо планувати прогулянки, але не забудьте шарф, адже інколи можливі пориви сильного вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі 

В місті сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 6-11°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

У неділю, 5 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях очікується невеликий сніг, удень у Карпатському регіоні невеликий сніг із дощем, на решті території без істотних опадів.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.

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