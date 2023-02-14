В Одессе полицейские производили окопные свечи

"Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи
В Одессе полицейские вместе с обществом присоединились к акции по изготовлению окопных свеч для наших защитников. Их должны передать в Бахмут и Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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"В свободное от работы время мы все становимся немного волонтерами, либо сами организовываем определенные мероприятия, либо присоединяемся к волонтерским движениям. На этот раз нас пригласили представители волонтерского центра, занимающегося изготовлением маскировочных сеток и окопных свечей для военных. Вместе украинцы — большая сила", — рассказали сотрудники отдела полиции №3 Одесского районного управления №1.
Как можно использовать окопную свечу
Такой "гаджет" подойдет для:
- обогрева;
- освещение;
- разогрев пищи;
- нагрев воды;
- подсушка вещей.
Что нужно иметь для изготовления окопной свечи
Вам понадобятся следующие инструменты:
- металлическая линейка;
- нож;
- чайник или удобный сотейник (чтобы нагреть парафин);
- металлическая баночка (подойдет банка от консервов);
- картон (гофрированный картон из-под коробок);
- парафин (можно использовать старые ненужные свечи).
Окопная свеча — предмет, который точно не будет лишним в трудных условиях. Она способна гореть от 5 до 8 часов, не боится ветра и может обогреть небольшое помещение. Как сделать окопную свечу в домашних условиях — в материале Новини.LIVE.