В Одессе полицейские производили окопные свечи

Одна окопная свеча может греть до пяти часов

В Одессе полицейские вместе с обществом присоединились к акции по изготовлению окопных свеч для наших защитников. Их должны передать в Бахмут и Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"В свободное от работы время мы все становимся немного волонтерами, либо сами организовываем определенные мероприятия, либо присоединяемся к волонтерским движениям. На этот раз нас пригласили представители волонтерского центра, занимающегося изготовлением маскировочных сеток и окопных свечей для военных. Вместе украинцы — большая сила", — рассказали сотрудники отдела полиции №3 Одесского районного управления №1.

Как можно использовать окопную свечу

Такой "гаджет" подойдет для:

обогрева;

освещение;

разогрев пищи;

нагрев воды;

подсушка вещей.

Что нужно иметь для изготовления окопной свечи

Вам понадобятся следующие инструменты:

металлическая линейка;

нож;

чайник или удобный сотейник (чтобы нагреть парафин);

металлическая баночка (подойдет банка от консервов);

картон (гофрированный картон из-под коробок);

парафин (можно использовать старые ненужные свечи).

Окопная свеча — предмет, который точно не будет лишним в трудных условиях. Она способна гореть от 5 до 8 часов, не боится ветра и может обогреть небольшое помещение. Как сделать окопную свечу в домашних условиях — в материале Новини.LIVE.