"Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки
В Одесі поліцейські разом із громадою долучилися до акції з виготовлення окопних свічок для наших захисників. Їх мають передати у Бахмут і Херсон.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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"У вільний від роботи час ми всі стаємо трохи волонтерами, або самі організовуємо певні заходи, або долучаємося до волонтерських рухів. Цього разу нас запросили представники волонтерського центру, що займається виготовленням маскувальних сіток та окопних свічок для військових. Разом українці — велика сила", — розповіли співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управляння № 1.
Як можна використовувати окопну свічку
Такий "гаджет" підійде для:
- обігріву;
- освітлення;
- розігрівання їжі;
- нагрівання води;
- підсушування речей.
Що потрібно мати для виготовлення окопної свічки
Вам знадобляться наступні інструменти:
- металева лінійка;
- ніж;
- чайник або зручний сотейник (щоб нагріти парафін);
- металева баночка (підійде банка від консервів);
- картон (гофрований картон з-під коробок);
- парафін (можна використовувати старі непотрібні свічки).
Окопна свічка — предмет, який точно не буде зайвим у скрутних умовах. Вона здатна горіти від 5 до 8 годин, не боїться вітру й навіть може обігріти невелике приміщення. Як зробити окопну свічку у домашніх умовах — в матеріалі Новини.LIVE.