Прогноз погоды в Одессе и области сегодня, 31 марта 2024 года.

Тепло и ясно — синоптики рассказали, чего одесситам ожидать сегодня от погоды
Погода в Одессе сегодня, 31 марта, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет +13 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +4...+6 °С.
- Температура днем +11...+13 °С.
- Ветер северо-западный, 5,8 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 5,8 м/с.
- Температура ночью +11...+16 °С, днем +16...+23 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 31 марта
Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет теплой и солнечной. Осадков в последний день марта ждать не стоит.
В некоторые области придет настоящее лето. В этот день будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха достигнет деления +20...+26 °C.
На западе ожидается переменная облачность. Ночью и утром украинцев ожидают туманы. Преобладает южный ветер, 7-12 м/с.
На севере осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный и южный, 7-12 м/с. В центральной части Украины ожидается облачная погода. На востоке будет сухо и подует южный ветер, 5-10 м/с. На юге синоптик прогнозирует самую теплую погоду среди всех регионов.
Температура воздуха в регионах 31 марта:
- на западе — ночью +6…+11 °C, а днем +21…+26 °C;
- на севере — ночью +4...+9 °C, а днем +18...+23 °C;
- в центре — +4...+9 °C, а днем +18...+23 °C;
- на востоке — +4...+9 °C, днем +18...+23 °C
- на юге — ночью +9…+14 °C, днем +24...+26 °C.
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