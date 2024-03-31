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Тепло и ясно — синоптики рассказали, чего одесситам ожидать сегодня от погоды

31 марта 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области сегодня, 31 марта 2024 года.
Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 31 марта, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет +13 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +4...+6 °С.
  • Температура днем +11...+13 °С.
  • Ветер северо-западный, 5,8 м/с.
Тепло и ясно — синоптики рассказали, чего ожидать ожидать сегодня от погоды - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 5,8 м/с.
  • Температура ночью +11...+16 °С, днем +16...+23 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Тепло и ясно — синоптики рассказали, чего одесситам ждать сегодня от погоды - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 31 марта

Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет теплой и солнечной. Осадков в последний день марта ждать не стоит.

В некоторые области придет настоящее лето. В этот день будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха достигнет деления +20...+26 °C.

На западе ожидается переменная облачность. Ночью и утром украинцев ожидают туманы. Преобладает южный ветер, 7-12 м/с.

На севере осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный и южный, 7-12 м/с. В центральной части Украины ожидается облачная погода. На востоке будет сухо и подует южный ветер, 5-10 м/с. На юге синоптик прогнозирует самую теплую погоду среди всех регионов.

Температура воздуха в регионах 31 марта:

  • на западе — ночью +6…+11 °C, а днем +21…+26 °C;
  • на севере — ночью +4...+9 °C, а днем +18...+23 °C;
  • в центре — +4...+9 °C, а днем +18...+23 °C;
  • на востоке — +4...+9 °C, днем +18...+23 °C
  • на юге — ночью +9…+14 °C, днем +24...+26 °C.

погода
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Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
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