Прогноз погоды в Одессе и области сегодня, 31 марта 2024 года.

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 31 марта, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет +13 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +4...+6 °С.

Температура днем +11...+13 °С.

Ветер северо-западный, 5,8 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5,8 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +16...+23 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 31 марта

Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет теплой и солнечной. Осадков в последний день марта ждать не стоит.

В некоторые области придет настоящее лето. В этот день будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха достигнет деления +20...+26 °C.

На западе ожидается переменная облачность. Ночью и утром украинцев ожидают туманы. Преобладает южный ветер, 7-12 м/с.

На севере осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный и южный, 7-12 м/с. В центральной части Украины ожидается облачная погода. На востоке будет сухо и подует южный ветер, 5-10 м/с. На юге синоптик прогнозирует самую теплую погоду среди всех регионов.

Температура воздуха в регионах 31 марта: