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Тепло та ясно — синоптики розказали, чого одеситам очікувати сьогодні від погоди

31 березня 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні, 31 березня 2024 року.
Люди в центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 31 березня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5...+6 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +4...+6 °С. 
  • Температура вдень +11...+13 °С.
  • Вітер північний — 5,8 м/с.
Тепло та ясно — синоптики розказали чого одеситам очікувати сьогодні від погоди - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 5,8 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °С, вдень +16...+23 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Тепло та ясно — синоптики розказали чого одеситам очікувати сьогодні від погоди - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 31 березня

Погода в Україні в неділю, 31 березня, буде теплою та сонячною. Опадів в останній день березня очікувати не варто.

У деякі області прийде справжнє літо. Цього дня переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря сягне поділки +20...+26 °C.

На заході очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці на українців очікують тумани. Переважатиме південний вітер, 7-12 м/с. 

На півночі опадів не передбачається. Вітер буде здебільшого західний та південний, 7-12 м/с. У центральній частині України очікується малохмарна погода. На сході — сухо та південний вітер, 5-10 м/с. На півдні синоптик прогнозує найтеплішу погоду серед усіх регіонів.

Температура повітря в регіонах 31 березня:

  • на заході — вночі +6…+11 °C, а вдень +21…+26 °C;
  • на півночі — вночі +4...+9 °C, а вдень +18...+23 °C;
  • у центрі — +4...+9 °C, а вдень +18...+23 °C;
  • на сході — +4...+9 °C, вдень +18...+23 °C
  • на півдні — вночі +9…+14 °C, вдень +24...+26 °C.

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Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
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