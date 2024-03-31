Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні, 31 березня 2024 року.

Тепло та ясно — синоптики розказали, чого одеситам очікувати сьогодні від погоди
Погода в Одесі сьогодні, 31 березня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +4...+6 °С.
- Температура вдень +11...+13 °С.
- Вітер північний — 5,8 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 5,8 м/с.
- Температура вночі +11...+16 °С, вдень +16...+23 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 31 березня
Погода в Україні в неділю, 31 березня, буде теплою та сонячною. Опадів в останній день березня очікувати не варто.
У деякі області прийде справжнє літо. Цього дня переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря сягне поділки +20...+26 °C.
На заході очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці на українців очікують тумани. Переважатиме південний вітер, 7-12 м/с.
На півночі опадів не передбачається. Вітер буде здебільшого західний та південний, 7-12 м/с. У центральній частині України очікується малохмарна погода. На сході — сухо та південний вітер, 5-10 м/с. На півдні синоптик прогнозує найтеплішу погоду серед усіх регіонів.
Температура повітря в регіонах 31 березня:
- на заході — вночі +6…+11 °C, а вдень +21…+26 °C;
- на півночі — вночі +4...+9 °C, а вдень +18...+23 °C;
- у центрі — +4...+9 °C, а вдень +18...+23 °C;
- на сході — +4...+9 °C, вдень +18...+23 °C
- на півдні — вночі +9…+14 °C, вдень +24...+26 °C.
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