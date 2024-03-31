Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні, 31 березня 2024 року.

Люди в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 31 березня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі +4...+6 °С.

Температура вдень +11...+13 °С.

Вітер північний — 5,8 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5,8 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +16...+23 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 31 березня

Погода в Україні в неділю, 31 березня, буде теплою та сонячною. Опадів в останній день березня очікувати не варто.

У деякі області прийде справжнє літо. Цього дня переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря сягне поділки +20...+26 °C.

На заході очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці на українців очікують тумани. Переважатиме південний вітер, 7-12 м/с.

На півночі опадів не передбачається. Вітер буде здебільшого західний та південний, 7-12 м/с. У центральній частині України очікується малохмарна погода. На сході — сухо та південний вітер, 5-10 м/с. На півдні синоптик прогнозує найтеплішу погоду серед усіх регіонів.

Температура повітря в регіонах 31 березня: