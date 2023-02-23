Погода в Одессе и области 23 февраля

Подробный прогноз погоды в Одесской области

Одесситов ожидает небольшое улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют теплый день с умеренным ветром.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день должен пройти без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

23 февраля, днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет.

В течение дня температура воздуха будет составлять: на западе Украины 2-8°С тепла, на востоке 4-8°С мороза, на остальной территории от 3°С мороза до 2°С тепла.

Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не ожидается.