Погода в Одесі та області 23 лютого

Детальний прогноз погоди в Одеській області

На одеситів чекає невелике покращення погодних умов. Синоптики прогнозують теплий день з помірним вітром.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 3-5°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 3-8°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

23 лютого, вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру не буде.

Протягом дня температура повітря становитиме: на заході України 2-8°С тепла, на сході 4-8°С морозу, на решті території від 3°С морозу до 2°С тепла.

Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається