Теракт в Еленовке — заявление Александра Терена

Ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. Фото: Новини.LIVE. скриншот

Ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько подчеркнул важность помнить как о победах, так и о таких трагедиях, как теракт в Еленовке. Он призвал к единству и концентрации на враге, заявив, что российские военные должны понести смертную казнь за совершенные действия.

Об этом он сообщил для Новини.LIVE в Одессе в воскресенье, 28 июля.

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Украинцы должны сосредоточиться на победах и не забывать о трагедиях

Терен подчеркнул, что украинцы должны всегда помнить о победах, но и не забывать о таких трагедиях, как теракт в Еленовке.

"Для того, чтобы предотвратить это в нашем будущем, которое, надеюсь, будет светло и счастливо, нам нужно сосредоточиться не на внутренних перипетиях и страхах, а сконцентрировать свою силу и сохранить эту ненависть, которая сейчас есть в каждом из нас к нашему врагу" , – отметил ветеран войны.

На вопрос журналиста по поводу наказания, которое должны понести российские военные за теракт в Еленовке , Александр уверенно ответил: "смерть".

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Она называется "Квинтэссенция жестокости" и проходит в рамках акции "FREE AZOV".

Ранее мы писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему война в Украине точно закончится. Он подчеркнул, что этот процесс является закономерным.