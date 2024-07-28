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Терен прокоментував теракт в Оленівці та зробив заяву щодо покарання для росіян

28 липня 2024 21:21
Валерія Барановська - редактор
Теракт в Оленівці — заява Олександра Терена
Ветеран російсько-української війни Олександр "Терен" Будько. Фото: Новини.LIVE, скриншот
Валерія Барановська - редактор

Ветеран російсько-української війни Олександр "Терен" Будько підкреслив важливість пам'ятати як про перемоги, так і про такі трагедії, як теракт в Оленівці. Він закликав до єдності та концентрації на ворогу, заявивши, що російські військові мають понести смертну кару за скоєнні дії.

Про це він повідомив для Новини.LIVE в Одесі у неділю, 28 липня.

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Терен наголосив, що українці повинні завжди пам'ятати про перемоги, але й не забувати про такі трагедії, як теракт в Оленівці.

"Для того, щоб запобігти цьому у нашому майбутньому, яке, сподіваюсь, буде світле і щасливе, нам потрібно зосередитись не на внутрішніх перипетіях і страхах, а сконцентрувати свою силу і зберегти цю ненависть, яка зараз є в кожному з нас, до нашого ворога", — зазначив ветеран війни.

На запитання журналіста щодо покарання, яке мають понести російські військові за теракт в Оленівці, Олександр впевнено відповів: "Смерть".

Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності відкрили виставку, присвячену другій річниці теракту в Оленівці. Вона має назву "Квінтесенція жорстокості" і проходить в межах акції FREE AZOV.

Раніше ми писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому війна в Україні точно закінчиться. Він наголосив, що цей процес є закономірним.

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