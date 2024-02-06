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Срочная помощь — в Одессе ищут доноров с разными группами

6 февраля 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Срочная помощь — в Одессе ищут доноров с разными группами
Человек стал донором крови. Фото: КПИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на вторник, 6 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) , 2(+) , 3(+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
  • Приморский район на 9:00 — группа крови 4(+), только граждане Украины

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес свыше 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.

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