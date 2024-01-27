Одеські лікарі врятували недоношене немовля з вадою серця — деталі

Проопероване немовля. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

В Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.

Про це повідомили в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

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"Ще більше шансів на повноцінне життя! Така ціль, мабуть, у кожного лікаря. Період новонародженості, а ще якщо передчасно народжена дитина – ще те випробування для малюка. Сьогодні кардіохірургічна бригада Одеської обласної клінічної лікарні дала шанс на повноцінне життя ще одному малюку", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що немовля народилося з вагою всього 900 грамів. У нього діагностували вроджену ваду серця — гемодинамічно значиму відкриту артеріальну протоку з явищами високої легеневої гіпертензії. Малюк перестав засвоювати суміш та були великі загрози щодо виникнення набряку легенів. Терапевтичні методики, застосовані на початкових етапах, не принесли очікуваного результату, і лікарі вирішили відправити малюка на хірургічне лікування, яке стало останньою надією на порятунок.

"Малюк успішно переніс оперативне втручання. На нього чекає важкий шлях післяопераційного періоду, але ми за нього тримаємо кулачки, бо він в надійних руках наших неонатологів", — повідомили в лікарні.

Нагадаємо, одеські лікарі провели рідкісну операцію на серці однорічній дитині. У немовля вроджена вада серця, яку має лише 0.1% новонароджених.

Також ми писали, що спеціалісти "Охматдиту" вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітці дитини. Вона не могла повноцінно дихати.

Додамо, у Львові п'ятирічний хлопчик з 8 грудня перебував у комі після лікування зубів під загальною анестезією. Стало відомо, що 13 січня він помер у лікарні.