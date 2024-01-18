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В Одесі прооперували немовля з рідкісною аномалією серця

18 січня 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі прооперували немовля з рідкісною аномалією серця
Немовля з матірʼю та лікарем. Фото: Одеська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські лікарі провели рідкісну операцію на серці однорічній дитині. У немовля вроджена вада серця, яку має лише 0.1% новонароджених.

Про це повідомили в Одеській Обласній Дитячій Клінічній Лікарні.

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За інформацією медиків, тривалість життя дітей з таким діагнозом є короткою — від 2-3 місяців до 1-2 років.

"Трьохпередсердне серце — це аномалія розвитку, при якій в лівому передсерді знаходиться аномальна мембрана. Вона розділяє передсердя на дві камери", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про аномалію

Це аномалія розвитку, при якій в лівому передсерді знаходиться аномальна мембрана. Вона розділяє передсердя на дві камери. Верхня камера отримує кров від легеневих вен, а нижня камера, яка безпосередньо з’єднується з лівим шлуночком (системним шлуночком) інколи отримує кров через невеличкі отвори в мембрані, або через інші дефекти серцевих перетинок.

Наразі маленький Андрійко став здоровим хлопчиком та найближчим часом буде радіти чудовій зимовій погоді.

Нагадаємо, у новорічну ніч народилася перша одеситка, яку назвали Мирославою. Дівчинка зʼявилася на світ під останні хвилини затяжної тривоги, під час якої росіяни атакували місто. 

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