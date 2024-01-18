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В Одессе прооперировали младенца с редкой аномалией сердца

18 января 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе прооперировали младенца с редкой аномалией сердца
Младенец с матерью и врачом. Фото: Одесская Областная Детская Клиническая Больница
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские врачи провели редкую операцию на сердце годовалого ребенка. У младенца врожденный порок сердца, который имеет только 0.1% новорожденных.

Об этом сообщили в Одесской Областной Детской Клинической Больнице.

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По информации медиков, продолжительность жизни детей с таким диагнозом коротка — от 2-3 месяцев до 1-2 лет.

"Трехпредсердное сердце — это аномалия развития, при которой в левом предсердии находится аномальная мембрана. Она разделяет предсердия на две камеры", — говорится в сообщении.

Что известно об аномалии

Это аномалия развития, при которой в левом предсердии находится аномальная мембрана. Она разделяет предсердия на две камеры. Верхняя камера получает кровь от легочных вен, а нижняя камера, которая непосредственно соединяется с левым желудочком (системным желудочком), иногда получает кровь через небольшие отверстия в мембране, или через другие дефекты сердечных пересечений.

Сейчас маленький Андрюша стал здоровым мальчиком и в ближайшее время будет радоваться прекрасной зимней погоде.

Напомним, в новогоднюю ночь родилась первая одесситка, которую назвали Мирославой. Девочка появилась на свет в последние минуты затяжной тревоги, во время которой россияне атаковали город.

Одесса
медики
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