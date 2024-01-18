В Одессе прооперировали младенца с редкой аномалией сердца

Младенец с матерью и врачом. Фото: Одесская Областная Детская Клиническая Больница

Одесские врачи провели редкую операцию на сердце годовалого ребенка. У младенца врожденный порок сердца, который имеет только 0.1% новорожденных.

Об этом сообщили в Одесской Областной Детской Клинической Больнице.

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"Трехпредсердное сердце — это аномалия развития, при которой в левом предсердии находится аномальная мембрана. Она разделяет предсердия на две камеры", — говорится в сообщении.

Что известно об аномалии

Это аномалия развития, при которой в левом предсердии находится аномальная мембрана. Она разделяет предсердия на две камеры. Верхняя камера получает кровь от легочных вен, а нижняя камера, которая непосредственно соединяется с левым желудочком (системным желудочком), иногда получает кровь через небольшие отверстия в мембране, или через другие дефекты сердечных пересечений.

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