Одесские врачи спасли недоношенного младенца с пороком сердца — подробности

Прооперированный младенец. Фото: Одесская областная детская клиническая больница

В Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.

Об этом сообщили в Одесской областной детской клинической больнице.

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"Еще больше шансов на полноценную жизнь! Такая цель, пожалуй, у каждого врача. Период новорожденности, а еще если преждевременно рожденный ребенок — еще то испытание для малыша. Сегодня кардиохирургическая бригада Одесской областной клинической больницы дала шанс на полноценную жизнь еще одному малышу", — говорится в сообщении.

Известно, что ребенок родился с весом всего 900 граммов. У него диагностировали врожденный порок сердца — гемодинамически значимый открытый артериальный пролив с явлениями высокой легочной гипертензии. Малыш перестал усваивать смесь и были большие угрозы возникновения отека легких. Терапевтические методики, примененные на начальных этапах, не принесли ожидаемого результата, и врачи решили отправить малыша на хирургическое лечение, ставшее последней надеждой на спасение.

"Малыш успешно перенес оперативное вмешательство. Его ждет тяжелый путь послеоперационного периода, но мы за него держим кулачки, потому что он в надежных руках наших неонатологов", — сообщили в больнице.

Напомним, одесские врачи провели редкую операцию на сердце годовалого ребенка. У младенца врожденный порок сердца, который имеет только 0.1% новорожденных.

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Во Львове пятилетний мальчик с 8 декабря находился в коме после лечения зубов под общей анестезией. Стало известно, что 13 января он скончался в больнице.