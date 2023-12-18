Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови
18 декабря 2023 16:40
Женщина стала донором крови. Фото: google.com
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 19 декабря. Необходима помощь людей с разными группами крови.
Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 2(+), 3(+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
- Приморский район на 9:00 — группа крови 4(+) только граждане Украины
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
- Вес донора должен быть более 50 килограммов.
- Донор должен быть гражданином Украины или статус постоянного жителя (ВНЖ).
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.
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