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Ты свободен, а они — нет — в Одессе состоялась акция Free Azov

11 февраля 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ты свободен, а они — нет — в Одессе состоялась акция Free Azov
Родственники военнопленных с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе в очередной раз состоялась акция в поддержку военных, находящихся в плену. Небезразличные горожане и родственники пленных вышли на улицы города на мирный митинг Free Azov.

Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE с места события.

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Митинг Free Azov в Одессе

С изготовленными вручную плакатами люди выстроились вдоль одной из магистральных дорог. На улице Среднефонтанской звучали лозунги: Ты свободен, а они — нет! Плен — не опция сохранения жизни! Плен убивает! Верните мою жизнь из плена! Сегодня на акцию вышли родственники военнослужащих, уже два года находящиеся в российском плену. Они требуют возвращения домой своих мужей, братьев и сыновей. Организатор митинга отмечает, что последний раз военнопленных полка Азов обменивали в июне прошлого года.

"Этой акцией мы хотим напомнить, что более 900 военных полка Азов сейчас в плену. Мы требуем обменов наших родных. Мы ждем их уже более двух лет", — говорит организатор митинга Светлана.

Ты свободен, а они нет — в Одессе состоялась акция Free Azov - фото 1
Светлана. Фото: Новини.LIVE

Военнопленные с острова Змеиный

На акцию пришли и родственники военнопленных с острова Змеиный. Они отмечают, что в плену еще находятся 25 защитников. Люди требуют продолжить обмен военнопленными.

"Их там пытают, над ними издеваются. Нам нужны живые наши родные. Будем выходить, пока наши близкие не будут дома", — говорит родственница военнопленного Светлана.

Ты свободен, а они нет — в Одессе состоялась акция Free Azov - фото 2
Светлана. Фото: Новини.LIVE

Поддержка митингующих

Одесситка Оксана пришла на акцию, чтобы просто поддержать родных военнопленных. Женщина отмечает, что к счастью в плену у нее нет близких.

"Я считаю, что это вопрос уважения ко всем военным. Я вышла, чтобы поддержать родных военнопленных, ведь они боролись за каждого из нас", — отметила Оксана.

Ты свободен, а они нет — в Одессе состоялась акция Free Azov - фото 3
Оксана. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в русском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 военных считаются пропавшими без вести.

Ты свободен, а они нет — в Одессе состоялась акция Free Azov - фото 4
Родственники военнопленных с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ты свободен, а они нет — в Одессе состоялась акция Free Azov - фото 5
Мать с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что 8 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них – это защитники Мариуполя.

На обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.

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