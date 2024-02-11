Ти вільний, а вони — ні — в Одесі відбулась акція Free Azov
В Одесі вкотре відбулась акція на підтримку військових, які перебувають у російському полоні. Небайдужі містяни та родичі полонених вийшли на вулиці міста на мирний мітинг Free Azov.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.
Мітинг Free Azov в Одесі
З виготовленими вручну плакатами люди вишикувались вздовж однієї із магістральних доріг. На вулиці Середньофонтанській лунали гасла: Ти вільний, а вони — ні! Полон — не опція збереження життя! Полон вбиває! Поверніть моє життя з полону! Сьогодні на акцію вийшли родичі військовослужбовців, які уже два роки перебувають у російському полоні. Вони вимагають повернення додому своїх чоловіків, братів та синів. Організаторка мітингу зазначає, що останній раз військовополонених полку Азов обмінювали в червні минулого року.
"Цією акцією ми хочемо нагадати, що понад 900 військових полку Азов зараз в полоні. Ми вимагаємо обмінів наших рідних. Ми чекаємо їх уже понад два роки", — каже організаторка мітингу Світлана.
Військовополонені з острова Зміїний
На акцію прийшли й родичі військовополонених з острова Зміїний. Вони зазначають, що в полоні ще знаходяться 25 захисників. Люди вимагають продовжити обміни військовополоненими.
"Їх там катують, над ними знущаються. Нам потрібні живі наші рідні. Будемо виходити, поки наші близькі не будуть вдома", — каже родичка військовополоненого Світлана.
Підтримка мітингувальників
Одеситка Оксана прийшла на акцію, щоб просто підтримати рідних військовополонених. Жінка зазначає, що на щастя в полоні у неї немає близьких.
"Я вважаю, що це питання поваги до всіх військових. Я вийшла, щоб підтримати рідних військовополонених, адже вони боролися за кожного із нас", — зазначила Оксана.
Українці у російському полоні
Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, що 8 лютого між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість із них — це захисники Маріуполя.
На обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців та українок. Також глава держави подякував усім, хто працював над його проведенням.
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