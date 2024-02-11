Ти вільний, а вони — ні — в Одесі відбулась акція Free Azov

Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вкотре відбулась акція на підтримку військових, які перебувають у російському полоні. Небайдужі містяни та родичі полонених вийшли на вулиці міста на мирний мітинг Free Azov.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Мітинг Free Azov в Одесі

З виготовленими вручну плакатами люди вишикувались вздовж однієї із магістральних доріг. На вулиці Середньофонтанській лунали гасла: Ти вільний, а вони — ні! Полон — не опція збереження життя! Полон вбиває! Поверніть моє життя з полону! Сьогодні на акцію вийшли родичі військовослужбовців, які уже два роки перебувають у російському полоні. Вони вимагають повернення додому своїх чоловіків, братів та синів. Організаторка мітингу зазначає, що останній раз військовополонених полку Азов обмінювали в червні минулого року.

"Цією акцією ми хочемо нагадати, що понад 900 військових полку Азов зараз в полоні. Ми вимагаємо обмінів наших рідних. Ми чекаємо їх уже понад два роки", — каже організаторка мітингу Світлана.

Світлана. Фото: Новини.LIVE

Військовополонені з острова Зміїний

На акцію прийшли й родичі військовополонених з острова Зміїний. Вони зазначають, що в полоні ще знаходяться 25 захисників. Люди вимагають продовжити обміни військовополоненими.

"Їх там катують, над ними знущаються. Нам потрібні живі наші рідні. Будемо виходити, поки наші близькі не будуть вдома", — каже родичка військовополоненого Світлана.

Світлана. Фото: Новини.LIVE

Підтримка мітингувальників

Одеситка Оксана прийшла на акцію, щоб просто підтримати рідних військовополонених. Жінка зазначає, що на щастя в полоні у неї немає близьких.

"Я вважаю, що це питання поваги до всіх військових. Я вийшла, щоб підтримати рідних військовополонених, адже вони боролися за кожного із нас", — зазначила Оксана.

Оксана. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мати з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 8 лютого між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість із них — це захисники Маріуполя.

На обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців та українок. Також глава держави подякував усім, хто працював над його проведенням.