Тимоти Снайдер передал средства для усиления ПВО Одесской области — подробности

Американский историк Тимоти Снайдер. Фото: The New York Times

Американский историк Тимоти Снайдер собрал средства для закупки сенсоров, обнаруживающих ракеты и дроны. Помощь предназначена для Одесской, Николаевской, Херсонской и Сумской областей. Сбор средств производился через платформу UNITED24.

Об этом сообщили на сайте платформы UNITED24.

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950 000 долларов на систему обнаружения воздушных целей "Безопасное небо". Эти средства покрывают стоимость 2 500 сенсоров", — говорится на сайте.

Кроме того, Тимоти Снайдер начал новый сбор средств для системы в других регионах Украины, в частности для Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.

Отметим, что сенсоры являются частью системы обнаружения воздушных целей "Безопасное небо". Это украинская разработка, которая предназначена для выявления воздушных целей, в том числе летящих на малых высотах, а также для прогнозирования их маршрута. Система также использует искусственный интеллект для предсказания возможных угроз.

Кто такой Тимоти Снайдер

Тимоти Снайдер известен своей работой в области истории Восточной Европы, а также поддержкой Украины. Его исследования и публичные выступления обращают внимание на национализм, тоталитаризм и историю Холокоста. Ему свойственна глубокая эрудиция и способность выражать сложные идеи на понятном языке. Также важно отметить его активную гражданскую позицию и усилия в поддержку Украины в это сложное время.

Напомним, военные и резервисты из Чехии объединили усилия, чтобы приобрести 10 тысяч FPV-дронов для украинских военных. Закупка производится в рамках проекта Nemesis.