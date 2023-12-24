Тімоті Снайдер передав кошти для посилення ППО Одещини — деталі

Американський історик Тімоті Снайдер. Фото: The New York Times

Американський історик Тімоті Снайдер зібрав кошти для закупівлі сенсорів, які виявляють ракети та дрони. Допомога призначена для Одеської, Миколаївської, Херсонської та Сумської областей. Збір коштів проводився через платформу UNITED24.

Про це повідомили на сайті платформи UNITED24.

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"Тімоті Снайдер разом з чотирма професорами провідних вишів світу зібрав 950 000 доларів на систему виявлення повітряних цілей "Безпечне небо". Ці кошти покривають вартість 2 500 сенсорів", — йдеться на сайті.

Крім того, Тімоті Снайдер також почав новий збір коштів для системи в інших регіонах України, зокрема для Харківської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей.

Зазначимо, що сенсори є частиною системи виявлення повітряних цілей "Безпечне небо". Це українська розробка, яка призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема тих, що летять на малих висотах, а також для прогнозування їхнього маршруту. Система також використовує штучний інтелект для передбачення можливих загроз.

Хто такий Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер відомий своєю роботою у галузі історії Східної Європи, а також своєю підтримкою України. Його дослідження та публічні виступи звертають увагу на націоналізмі, тоталітаризмі та історії Голокосту. Йому властива глибока ерудиція та здатність висловлювати складні ідеї зрозумілою мовою. Також важливо відзначити його активну громадянську позицію та зусилля на підтримку України в цей складний час.

Нагадаємо, військові та резервісти з Чехії об'єднали зусилля, щоб придбати 10 тисяч FPV-дронів для українських військових. Закупівля відбувається в рамках проєкту Nemesis.