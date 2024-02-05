Тысячи одесситов остались без электроснабжения — где нет света

Энергетик работает с сетями. Фото: ДТЭК

Сегодня, 5 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

пл. Старосина, 3-15а,

пер. Вознесенский, 1-6, 24,

ул. Девятая, 3-18,

ул. Десятая,1-14,

ул. Одиннадцатая, 1,

Овидиопольская, 1-26,

Прирейковая, 21-50,

пер. 1-й Кустанайский 1, 2,

пер. 2-й Кустанайский, 2, 2а, 4,

пер. Азовский, 1-16,

Кустанайская, 3, 3а, 5, 2-28,

Самолетная, 22,

Сенная, 1-15,

Михаила Заднепровского, 3а-32

ул. Днестровская 2/б/6, 2б, 2б/корп.1, 2д, 12, 1-19.

Южный РЭС:

Дмитрия Донского, 14, 52а-115,

1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги, 2-49,

Березовая, 2-48,

Васнецова, 1-16а, 17-27,

Линейная, 2-10,

Люстдорфская дорога, 57-155,

Рясная, 23-111,

пер. 1-й Тупиковый 1, 2, 4, 4а, 5,

пер. Авиаторов, 3-17а,

пер. Южный, 1-28в,

Ванцетти, 1-54,

Жаботинского, 48-81,

Жасминова, 1-16а,

Левкоева, 1а-32,

Петрашевского, 31-76,

Ромашковая, 5-46,

пер. Прорезной, 27,

Прорезная, 1-23,

Розовая, 1-40, 40а, 40б,

Рясная, 50,

Сакко, 1-26,

пер. 2-й Васнецова, 3-12а,

Глазунова, 1-16,

пер. 1-й Глазунова, 1а,

пер. 2-й Глазунова, 5,

пер. 2-й Тупиковый, 1А-15, 32,

пер. Березовый, 1,2,

пер. Тупиковый, 7,

Вертелецкого, 47в,

Китобойная, 48а-110,

Александра Невского, 44а,

Планетная 26а-101,

пер. 1-й Василия Кандинского, 1-22,

пер. 2-й Кандинского, 1-19,

пер. 2-й Обильный, 2-20,

пер. 3-й Кандинского, 1-18,

пер. 4-й Александра Невского, 7б, 7в,

пер. 4-й Ульяновский, 1-16,

пер. 5-й Кандинского Василия, 14а,19,

пер. 5-й Ульяновский, 1-19а,

пер. Ульяновская, 4,15а.

Северный РЭС:

пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,

пер. Оранжерейный, 18а-43а,

Хуторская, 15-105в,

Академика Панкратовой, 1-61,

Хавкина, 1-51а,

пер. Цементный, 1-17,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-58,

Геологическая, 9, 9а, 23а,

Степовая, 1-31,

пер. Хуторской, 1-29,

пер. Шебелинский, 13а-27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Электроэнергии и холодной воды это не касается.

Мы также писали о том, что в отопительный сезон тарифы на электроснабжение повышать в Украине не будут. Однако после него цены на свет могут вырасти дважды и к концу года могут составлять 6 гривен.