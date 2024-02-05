Тисячі одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 5 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

пл. Старосіна, 3-15а,

пров. Вознесенський, 1-6, 24,

вул. Дев'ята, 3-18,

вул. Десята,1-14,

вул. Одинадцята, 1,

Овідіопольська, 1-26,

Прирейкова, 21-50,

пров. 1-й Кустанайський 1, 2,

пров. 2-й Кустанайський, 2, 2а, 4,

пров. Азовський, 1-16,

Кустанайська, 3, 3а, 5, 2-28,

Літакова, 22,

Сінна, 1-15,

Михайла Задніпровського, 3а-32

вул. Дністровська 2/б/6, 2б, 2б/корп.1, 2д, 12, 1-19.

Південний РЕМ:

Дмитра Донського, 14, 52а-115,

1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-49,

Березова, 2-48,

Васнецова, 1-16а,17-27,

Лінійна, 2-10,

Люстдорфська дорога, 57-155,

Рясна, 23-111,

пров. 1-й Тупиковий 1, 2, 4, 4а, 5,

пров. Авіаторів, 3-17а,

пров. Південний, 1-28в,

Ванцетті, 1-54,

Жаботинського, 48-81,

Жасминова, 1-16а,

Левкоєва, 1а-32,

Петрашевського, 31-76,

Ромашкова, 5-46,

пров. Прорізний, 27,

Прорізна, 1-23,

Рожева, 1-40, 40а, 40б,

Рясна, 50,

Сакко, 1-26,

пров. 2-й Васнецова, 3-12а,

Глазунова, 1-16,

пров. 1-й Глазунова, 1а,

пров. 2-й Глазунова, 5,

пров. 2-й Тупиковий, 1А-15, 32,

пров. Березовий, 1,2,

пров. Тупиковий, 7,

Вертелецького, 47в,

Китобійна, 48а-110,

Олександра Невського, 44а,

Планетна 26а-101,

пров. 1-й Василя Кандинського, 1-22,

пров. 2-й Кандинського, 1-19,

пров. 2-й Рясний, 2-20,

пров. 3-й Кандинського, 1-18,

пров. 4-й Олександра Невського, 7б,7в,

пров. 4-й Ульянівський, 1-16,

пров. 5-й Кандинського Василя, 14а,19,

пров. 5-й Ульяновський, 1-19а,

пров. Ульянівський, 4,15а.

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18а-43а,

Хуторська, 15-105в,

Академіка Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51а,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелінський, 13а-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Електроенергії та холодної води це не стосується.

Ми також писали про те, що під час опалювального сезону тарифи на електропостачання підвищувати в Україні не будуть. Проте після нього ціни на світло можуть зрости двічі і під кінець року можуть становити 6 гривень.