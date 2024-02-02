Тысячи одесситов остались до вечера без электроэнергии — где нет света

Энергетики на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 2 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

М. Арнаутская, 58-119,

Преображенская, 27-85,

Базарная, 67-118,

Троицкая, 35-60,

Кузнечная, 4-59,

Успенская, 52-129,

Еврейская, 29-58,

Тираспольская, 1-12,

пер. Ониловой, 3-26,

сквер Старобазарный, 3-7,

просп. Украинских Героев, 3-41,

Л. Толстого, 4-32,

пл. Соборная, 1-14,

пер. Нечипоренко, 4-15,

Утесова, 3-16,

Б. Арнаутская, 50-123,

пер. Книжный, 1-23,

Заславского, 3-38,

Спиридонивская, 6-28,

пер. Успенский, 3-23,

Кузнечная, 23,

Старопортофранковская, 101-143,

Нежинская, 46-75,

Жуковского, 27-36,

Новощепной Ряд, 11-19,

Пантелеймоновская, 76-95,

пер. Асташкина, 1,3,

Коблевская, 36-46,

пер. Покровский, 6-16,

Мечникова, 92-100,

Дегтярная, 7-39,

пер. Лютеранский, 3-7,

Новосельского, 69-110,

Екатерининская, 45-93,

Старорозничная, 16-20,

Садовая, 16,

спуск Олейника, 6,

пл. В.Холодной, 1,3,

Б.Хмельницкого, 4-14,

Асташкина, 1-25,

Ришельевская, 64-68,

Южный РЭС:

Ак. Королева, 5-7,

Люстдорфская взр., 55-140.

Северный РЭС:

Тепличная, 3б,4а,

Матросская, 2,

пер. Л. Гинзбург, 5-43,

пер. Оранжерейный, 18-43,

Хуторская, 15-105,

Ак. Панкратовой, 1-61,

Ховкина, 1-51,

пер. Цементный, 1-17,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-58,

Геологическая, 9-23,

Степовая, 1-31,

пер. Хуторской, 1-29,

пер. Шебелинский, 13-27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.