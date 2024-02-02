Тисячі одеситів залишилися до вечора без електроенергії — де немає світла

Енергетики на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 2 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

М.Арнаутська, 58-119,

Преображенська, 27-85,

Базарна, 67-118,

Троїцька, 35-60,

Ковальська, 4-59,

Успенська, 52-129,

Єврейська, 29-58,

Тираспольська, 1-12,

пров. Онілової, 3-26,

сквер Старобазарний, 3-7,

просп. Українських Героїв, 3-41,

Л. Товстого, 4-32,

пл. Соборна, 1-14,

пров. Нечипоренка, 4-15,

Утьосова, 3-16,

В. Арнаутська, 50-123,

пров. Книжковий, 1-23,

Заславського, 3-38,

Спиридонивська, 6-28,

пров. Успенський, 3-23,

Ковальська, 23,

Старопортофранківська, 101-143,

Ніжинська, 46-75,

Жуковського, 27-36,

Новощепний Ряд, 11-19,

Пантелеймонівська, 76-95,

пров. Асташкіна, 1,3,

Коблевська, 36-46,

пров. Покровський, 6-16,

Мечникова, 92-100,

Дігтярна, 7-39,

пров. Лютеранський, 3-7,

Новосельського, 69-110,

Катерининська, 45-93,

Старорізнична, 16-20,

Садова, 16,

узвіз Олійника, 6,

пл. В.Холодної, 1,3,

Б.Хмельницького, 4-14,

Асташкіна, 1-25,

Рішельєвська, 64-68,

Південний РЕМ:

Ак. Корольова, 5-7,

Люстдорфська дор., 55-140.

Північний РЕМ:

Теплична, 3б,4а,

Матроська, 2,

пров. Л. Гінзбург, 5-43,

пров.Оранжерейний, 18-43,

Хуторська, 15-105,

Ак. Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Геологічна, 9-23,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелінський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.