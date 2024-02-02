Тисячі одеситів залишилися до вечора без електроенергії — де немає світла
Сьогодні, 2 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- М.Арнаутська, 58-119,
- Преображенська, 27-85,
- Базарна, 67-118,
- Троїцька, 35-60,
- Ковальська, 4-59,
- Успенська, 52-129,
- Єврейська, 29-58,
- Тираспольська, 1-12,
- пров. Онілової, 3-26,
- сквер Старобазарний, 3-7,
- просп. Українських Героїв, 3-41,
- Л. Товстого, 4-32,
- пл. Соборна, 1-14,
- пров. Нечипоренка, 4-15,
- Утьосова, 3-16,
- В. Арнаутська, 50-123,
- пров. Книжковий, 1-23,
- Заславського, 3-38,
- Спиридонивська, 6-28,
- пров. Успенський, 3-23,
- Ковальська, 23,
- Старопортофранківська, 101-143,
- Ніжинська, 46-75,
- Жуковського, 27-36,
- Новощепний Ряд, 11-19,
- Пантелеймонівська, 76-95,
- пров. Асташкіна, 1,3,
- Коблевська, 36-46,
- пров. Покровський, 6-16,
- Мечникова, 92-100,
- Дігтярна, 7-39,
- пров. Лютеранський, 3-7,
- Новосельського, 69-110,
- Катерининська, 45-93,
- Старорізнична, 16-20,
- Садова, 16,
- узвіз Олійника, 6,
- пл. В.Холодної, 1,3,
- Б.Хмельницького, 4-14,
- Асташкіна, 1-25,
- Рішельєвська, 64-68,
Південний РЕМ:
- Ак. Корольова, 5-7,
- Люстдорфська дор., 55-140.
Північний РЕМ:
- Теплична, 3б,4а,
- Матроська, 2,
- пров. Л. Гінзбург, 5-43,
- пров.Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелінський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.
Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.
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