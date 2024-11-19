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Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

19 ноября 2024 17:37
Рвачова Анастасия - редактор
Тысячный день войны: как выживали люди в первые дни в Мариуполе
Люди возле разрушенного дома в Мариуполе. Фото: Stringer
Рвачова Анастасия - редактор

Ровно тысячу дней назад в 4:31 утра жизнь всех украинцев в буквальном смысле сменилась "до" и "после". С первыми взрывами в разных городах Украины стало ясно: началась великая война. В нашей стране есть люди, которых ужасы последних дней февраля 2022 года затронули больше всего — это жители Мариуполя, в который россияне ворвались одним из первых и уничтожили город на 90%.

Об ужасах блокады Мариуполя и прощании с родным городом журналисты Новини.LIVE пообщались с переселенкой из города-героя Татьяной Доценко.

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Первый день войны

Утро 24 февраля 2022 почти у всех украинцев началось одинаково: от взрывов или телефонного звонка родных. Жительница Мариуполя Татьяна Доценко также проснулась от звонка проживающего в Харькове брата. Он и рассказал о том, что происходит сейчас у них и что нужно выезжать в более безопасные регионы — как можно дальше от границы с РФ.

"Мы проснулись спокойно в своей постели с мужем и каждый начал заниматься своими делами, потому что знала, что в любом случае буду помогать людям. Но и очень сильно переживала за своих родных: больше сына, который жил в Харькове и мужа, который встал на защиту родного города. Когда человек в таких стрессовых ситуациях находит себя, то я думаю, что ему было легче переживать", — рассказывает Татьяна Доценко.

Жительница Мариуполя Татьяна Доценко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Жительница Мариуполя Татьяна Доценко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Первое что тогда пришло в голову — пойти в ТрО. Однако после разговора с мужем передумала, ведь пара имеет несовершеннолетнего сына, а родственников в Мариуполе совсем нет.

Уничтожение Мариуполя

В первые дни войны, несмотря на постоянную опасность и звуки выстрелов, любила прогуляться по родному Приморскому району и смотреть, что сегодня уничтожили русские в городе. Она отмечает, что постепенно такое положение становилось нормой и даже определенной статисткой, которую нужно было вести.

"У нас очень красивые дома и парки. Были... Но ты видишь, что все разрушено и такое ощущение появлялось, словно это нормально. Ты не плачешь, а просто видишь всех погибших и идешь дальше. Так и жили тогда", — делится женщина.

Женщина об уничтожении Мариуполя. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская 
Женщина об уничтожении Мариуполя. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но добавляет, что это было не у всех. Ведь все люди на стресс и необычные обстоятельства реагируют по-разному, так что значительная часть мариупольцев по возможности вообще не выходили на улицу, чтобы не видеть, как город и людей постепенно уничтожают. Однако со временем к взрывам 24/7 привыкли почти все жители города и перестали их бояться.

"У нас война продолжается с 2014 года. И, в принципе, мы уже привыкли к этим взрывам. Ощущения были тогда такие, что люди уже просто словно осунулись и потеряли веру в то, что может быть лучше", — говорит Татьяна.

Уничтожены многоэтажки в Мариуполе. Фото: ТАСС
Уничтожены многоэтажки в Мариуполе. Фото: ТАСС

Снег вместо воды

Даже в те тяжелые времена, когда у людей уже не было света, отопления и заканчивалась вода, люди начинали объединяться. Да, Татьяна вспоминает, как жители соседней с ее домом многоэтажки выходили вместе на улицу, под взрывами набирали снег на воду и готовили есть. И уже позже, когда женщине удалось уехать в безопасную Одессу, она еще долго не могла привыкнуть к спокойной жизни и изобилию всего необходимого.

"Когда я приехала в Одессу, я даже не была готова, что здесь все спокойно. Я шла по Аркадии и первое о чем думала: как здесь много стекла повсюду, где найти воду, а где деревья для костра? То есть мы в Мариуполе уже настолько переформатировали себя, которые фактически работали над выживанием", — отмечает переселенка из Мариуполя.

Татьяна Доценко об объединении людей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Татьяна Доценко об объединении людей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Жизнь в уничтоженном Мариуполе

Первые дни войны пришлись на самый холодный период для восточных регионов Украины, ведь именно в конце февраля в степях Донбасса достигают сильнейшие морозы. Поэтому вопрос "что делать дальше" пришлось достаточно быстро решить. Как вспоминает Татьяна, в школе, где она работала, было достаточно большое и теплое укрытие. Оно могло вместить множество людей, поэтому решили его обустроить.

"Мы поняли, что необходимо спрятать документы, поэтому первыми отнесли именно их к укрытию и технику. Дальше начали размещать детей, потому что в домах вокруг не было ни одного подвала, поэтому мы принимали всех, кто в этом нуждался. Потому что боевые действия были уже достаточно мощными. И пока была связь, мы всем сообщили, куда можно прийти спрятаться и даже поспать", — отмечает женщина.

Татьяна Доценко с детьми в укрытии. Фото: Татьяна Доценко
Татьяна Доценко с детьми в укрытии. Фото: Татьяна Доценко

Так, первые люди приехали уже в тот же вечер из наиболее обстреливавшегося микрорайона "Восточный". Молодая пара, говорит Татьяна, добралась до школы в сильные морозы с четырехмесячным ребенком на руках.

"Повезло, что у нас были продукты, которые привезли пограничники. Они знали, что здесь дети есть. А так больше еду не было откуда брать, потому что все магазины давно разграблены. Так кто успел и смог, тот имел продукты. Поэтому мы, как могли, делили эту еду среди детей", — отмечает Татьяна Доценко.

31 школа в Мариуполе после обстрела. Фото: Новости Мариуполя
31 школа в Мариуполе после обстрела. Фото: Новости Мариуполя

Защита Мариуполя

Муж Татьяны Константин Доценко на момент 24 февраля был военным пенсионером. Он защищал нашу страну с 2014 года в зоне АТО (Антитеррористической операции). И уже во время новой российской атаки в первый же день стал в ряды ВСУ и начал защищать Мариуполь в составе морской охраны.

"Так получилось, что мой муж вернулся раньше с рейса. И так он решил, что уже началась война. Но не такая, какая была в 2014 году. Мы все понимали, что по всей стране раздаются взрывы и полная паника. Но Костя в море не вышел, потому что было уже опасно", — подчеркивает жительница Мариуполя.

Татьяна Доценко о мужчине. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Татьяна Доценко о мужчине. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Оборона города легла на плечи сразу всех боевых подразделений, поэтому на одной задаче с ее мужем были бойцы Нацгвардии, Азова и пограничники. Однако им все равно было тяжело противостоять врагу по количеству.

"У них были только какие-то автоматы и гранаты. Нашим ребятам было очень тяжело отстаивать позиции. Когда в перерывах мужчина приходил к нам в школу, он говорил: нас пятеро, а их сорок. И мы только выбьем всех, а они снова лезут неизвестно откуда", — добавляет Татьяна.

Женщина о пути мужа Константина в защите города. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Женщина о пути мужа Константина в защите города. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Защищая родной город, в бою погиб и муж Татьяны. Он ценой своей жизни спас ребят, стоявших за Украину и свободу. О том, как он погиб, она узнала через год от вернувшихся из плена собратьев мужа.

"Их позиции были в многоэтажке и танки шли прямо на них. Он своих собратьев заставил отойти, чтобы они выжили. А сам отстреливался от врага. Тогда танк попал в этот дом. И когда ребята вернулись к утру, тело мужчины было настолько повреждено, что его узнали только по кольцу. К сожалению, мой муж навсегда остался в Мариуполе", — с грустью вспоминает жена героя.

Дорога жизни из блокадного Мариуполя

Уехать удалось 31 марта, когда россияне открыли так называемые "зеленые коридоры" из блокадного Мариуполя в Запорожье. Труднее всего, говорит женщина, было прощаться с мужчиной, потому что она понимала, что навсегда прощается. Однако ехать и спасать родных требовалось, но дорога была не из простых — впереди ждала фильтрация и множество проверок от военных РФ.

"Мы выезжали из школы и именно когда решили напоследок посидеть, школу начали бомбить. Мы быстро прыгнули в машину, забрали животных и поехали на Мангуш. Вот там я впервые испытала страх, когда на родной земле увидела триколор оккупантов. И я понимала, что меня сейчас могут просто не выпустить из-за того, что мужчина военный", — говорит Татьяна.

Переселенка Татьяна Доценко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Переселенка Татьяна Доценко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но только проверками документов россияне не ограничились — они смотрели телефоны, ноутбуки, делали отпечатки пальцев. А мужчин на холоде раздевали до белья и искали патриотические татуировки.

"У меня была какая-то истерика, я постоянно шутила. Но мы показали этим, что не боимся их. Мы их даже напрягли немного, потому что за нами постоянно наблюдали разведка или какие-то спецслужбы. Но все прошло и мы поехали дальше в Бердянск, где нас согрели в тепле и накормили", — рассказывает мариуполька.

Разбитые машины в Мариуполе. Фото: телеграмм-канал - "АЗОВ - Мариуполь"
Разбитые машины в Мариуполе. Фото: телеграмм-канал — "АЗОВ — Мариуполь"

Всего блокпостов было очень много за почти 300 километров пути. Но последний перед линией столкновения, с болью вспоминает Татьяна, был самым тяжелым, потому что враг полностью пересмотрел все вещи и пытался зацепиться хотя бы за что-нибудь, чтобы не выпускать людей.

"Один военный у нас спросил, куда едем. Я ответила: в Одессу. А он мне говорит, что не надо бежать, потому что они скоро и в Одессе будут. Но мы поехали дальше и здесь увидели вдали на дороге украинский флаг. Мы были такие счастливы, что нам удалось уехать, что заплакали. На нашем пути было очень много расстрелянных машин, так что нам очень повезло просто выжить", — подытожила Татьяна Доценко.

Состояние машины при эвакуации из Мариуполя. Фото: Укринформ
Состояние машины при эвакуации из Мариуполя. Фото: Укринформ

У миллионов людей, выехавших из оккупации или зоны боевых действий, есть ключи от дома, в который уже никогда не удастся вернуться. Россияне уничтожили память украинцев и их настоящее. Поэтому сейчас от каждого из нас зависит, чтобы не отдать им наше будущее в свободной и независимой стране.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты снова начали перебрасывать резервы через Мариуполь в направлении Родов Запорожской области. Зафиксирована новая живая сила и инженерные подразделения.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики ввели беспроцентную ипотечную программу, доступную исключительно гражданам России. При этом местным жителям, потерявшим свое жилье в результате боевых действий, предлагают покупать квартиры по значительно завышенным ценам.

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