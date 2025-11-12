Зимняя поддержка 1 000 грн от государства — когда можно получить и как потратить

Люди прогуливаются по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В Украине вскоре стартует новая государственная программа "Зимняя поддержка — 2025", призванная помочь гражданам пережить отопительный сезон 2025-2026 годов. Правительство планирует единовременную выплату в размере 1 000 гривен, которую получат все украинцы, в том числе и пенсионеры. Деньги можно будет направить на приобретение лекарств, книг, оплату коммунальных услуг или взнос на поддержку Сил обороны Украины. Сейчас перечень целевых направлений использования средств еще уточняется, а детали программы правительство обещает объявить до 15 ноября.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, будут ли они оформлять помощь на этот раз и на что планируют ее потратить?

Помощь для военных

Сабина относится к тем, кто не планирует воспользоваться государственной инициативой. Женщина говорит, что не видит в этом смысла, ведь, по ее мнению, деньги должны получать военные, пенсионеры или те, кто находится в трудном положении. Она уверена, что государство должно концентрировать усилия на помощи тем, кто отдал больше всего — на фронте или в тылу.

"Нет, не буду оформлять, потому что я считаю, что тысяча от государства должна предназначаться тем, кто нуждается в этой помощи, или военным, или пенсионерам", — объясняет Сабина.

Одесситка Сабина о тысяче от государства. Фото: Новини.LIVE

Анастасия — из тех, кто сознательно отказывается от участия в программе. Говорит, что сейчас имеет стабильную работу и не нуждается в дополнительных выплатах. Для нее это вопрос принципа: получать помощь — значит, забирать ресурс у кого-то, кому он может быть жизненно необходим.

"Нет, я не буду оформлять, потому что мне хватает денег, и эта тысяча мне никак не поможет", — говорит Анастасия.

Местная жительница Анастасия о деньгах. Фото: Новини.LIVE

Благотворительные дела

Виктория не против самой идеи государственной помощи, но считает, что она должна быть адресной. По ее мнению, молодым и трудоспособным людям легче заработать самостоятельно, а вот пенсионеры часто оказываются за чертой выживания. Поэтому свои деньги девушка намерена направить на помощь пожилым людям, которых видит ежедневно в своем городе.

"Наверное, на помощь бабушке какой-нибудь. У нас здесь в центре очень много бабушек, которым я помогаю. Считаю, что лучше вообще государству надо поднять пенсию, чем давать нам, молодым, мы можем и сами работать", — отмечает Виктория.

Одесситка Виктория о помощи бабушкам. Фото: Новини.LIVE

Другую позицию занимает Юлия. Она не отказывается от государственной помощи, однако воспринимает ее не как личную выгоду, а как инструмент для добрых дел. В прошлый раз женщина уже получала тысячу и использовала ее, чтобы поддержать благотворительные фонды.

"Я оформляла в прошлый раз и потом на благотворительные фонды их разбросала. В этот раз также так сделаю", — делится Юлия.

Одесситка Юлия о благотворительности. Фото: Новини.LIVE

Недоверие к помощи

Наталья к государственным выплатам относится с недоверием. Она убеждена, что бескорыстных подарков не бывает. Женщина считает, что любая материальная поддержка имеет скрытый мотив — и когда-то "отданное" придется вернуть.

"Еще моя бабушка говорила: никто никогда ничего не делает себе в убыток. Если где-то дают, то потом где-то забирают. Поэтому не хочу ни от кого зависить", — говорит Наталья.

Местная жительница Наталья о том, что не будет оформлять тысячу от государства. Фото: Новини.LIVE

Вопрос "будете ли оформлять тысячу от Зеленского" оказался не только финансовым, но и моральным. Для одних — это возможность помочь, для других — способ сохранить независимость или проявить солидарность. Украинцы сегодня по-разному оценивают государственные инициативы, но все они говорят об общем — о желании справедливости, достоинства и ответственного отношения к деньгам, даже если речь идет лишь об одной тысяче гривен.

