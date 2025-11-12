Зимова підтримка 1 000 грн від держави — коли можна отримати та як витратити

Люди прогулюються Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

В Україні невдовзі стартує нова державна програма "Зимова підтримка — 2025", покликана допомогти громадянам пережити опалювальний сезон 2025-2026 років. Уряд планує одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень, яку отримають усі українці, зокрема й пенсіонери. Гроші можна буде спрямувати на придбання ліків, книжок, оплату комунальних послуг або внесок на підтримку Сил оборони України. Наразі перелік цільових напрямів використання коштів ще уточнюється, а деталі програми уряд обіцяє оголосити до 15 листопада.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи будуть вони оформлювати допомогу цього разу та на що планують її витратити?

Допомога для військових

Сабіна належить до тих, хто не планує користуватися державною ініціативою. Жінка каже, що не бачить у цьому сенсу, адже, на її думку, гроші мають отримувати військові, пенсіонери або ті, хто перебуває у скрутному становищі. Вона впевнена, що держава повинна концентрувати зусилля на допомозі тим, хто віддав найбільше — на фронті чи в тилу.

"Ні, не буду оформлювати. Тому що я вважаю, що тисячею від держави повинні користуватися ті, хто потрібує цієї допомоги, або військові, або пенсіонери", — пояснює Сабіна.

Одеситка Сабіна про тисячу від держави. Фото: Новини.LIVE

Анастасія — із тих, хто свідомо відмовляється від участі у програмі. Каже, що зараз має стабільну роботу й не потребує додаткових виплат. Для неї це питання принципу: отримувати допомогу — значить, забирати ресурс у когось, кому він може бути життєво необхідним.

"Ні, я не буду оформляти, тому що мені вистачає грошей, і ця тисяча мені ніяк не допоможе", — говорить Анастасія.

Місцева жителька Анастасія про гроші. Фото: Новини.LIVE

Благодійні справи

Вікторія не проти самої ідеї державної допомоги, але вважає, що вона має бути адресною. На її думку, молодим і працездатним людям легше заробити самостійно, а от пенсіонери часто опиняються за межею виживання. Тому свої гроші дівчина має намір спрямувати на допомогу літнім людям, яких бачить щодня у своєму місті.

"Мабуть, на допомогу бабусі якої-небудь. У нас тут в центрі дуже багато бабусь, яким я допомагаю. Вважаю, що краще взагалі державі підняти пенсії, ніж давати нам, молоді, ми можемо і самі працювати", — зазначає Вікторія.

Одеситка Вікторія про допомогу бабусям. Фото: Новини.LIVE

Іншу позицію займає Юлія. Вона не відмовляється від державної допомоги, проте сприймає її не як особисту вигоду, а як інструмент для добрих справ. Минулого разу жінка вже отримувала тисячу і використала її, щоб підтримати благодійні фонди.

"Я оформлювала минулого разу і потім на благодійні фонди їх розкинула. Цього разу також так зроблю", — ділиться Юлія.

Одеситка Юлія про благодійність. Фото: Новини.LIVE

Недовіра до допомоги

Наталя до державних виплат ставиться з недовірою. Вона переконана, що безкорисливих подарунків не буває. Жінка вважає, що будь-яка матеріальна підтримка має прихований мотив — і колись "віддане" доведеться повернути.

"Ще моя бабуся говорила: ніхто ніколи ні за що не робить собі в збиток. Якщо десь дають, то потім десь забирають. Тому не хочу ні від кого залежити", — каже Наталя.

Місцева жителька Наталія про те, що не буде оформлювати тисячу від держави. Фото: Новини.LIVE

Питання "чи оформлюватимете тисячу від Зеленського" виявилося не лише фінансовим, а й моральним. Для одних — це можливість допомогти, для інших — спосіб зберегти незалежність або проявити солідарність. Українці сьогодні по-різному оцінюють державні ініціативи, але всі вони говорять про спільне — про бажання справедливості, гідності та відповідального ставлення до грошей, навіть якщо йдеться лише про одну тисячу гривень.

