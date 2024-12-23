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Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

23 декабря 2024 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Зимняя єПідтримка 1000 грн от Зеленского: на что потратили одесситы
Пенсионерка считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Прошло две недели с момента старта выплаты зимней программы "єПідтримка", по которой украинцы начали получать тысячу гривен помощи. Эта инициатива президента вызвала бурные обсуждения в сети: одни ее критикуют, другие благодарят за помощь в затруднительное время. Но, несмотря на споры, уже более 10 миллионов граждан воспользовались этой возможностью, получив средства для покрытия самых необходимых затрат в сложный зимний период.

Абсолютное большинство людей потратило эти средства на покрытие коммунальных услуг, поэтому журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, хватит ли им этой суммы.

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Оплата коммунальных услуг

Абсолютно все опрошенные одесситы заявили, что тысячи гривен недостаточно для оплаты коммунальных услуг. Даже при экономии, минимальный платеж превышает эту сумму, оставляя вопрос покрытия расходов открытым. Так, Наталья рассказывает, что у нее только отопление обходится в тысячу в маленькой квартире.

"Тысяча — это такое сейчас, мелочи. Только отопление в однокомнатной квартире стоит тысячу. Я бы ее лучше на продукты потратила", — делится женщина.

Одесситка Наталья. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения и другая одесситка Валентина. Женщина отмечает, что как раз ее пенсии хватает на оплату за квартиру и лекарства — остальным помогают родные. Однако эта тысяча помогла хотя бы часть коммуналки покрыть.

"Не хватит тысячи. Чтобы закрыть коммуналку только, еще хотя бы пятьсот гривен нужно. И это по-минимуму", — добавляет Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот молодая мама Александра говорит, что с двумя детьми невозможно экономить на коммунальных услугах, потому что их нужно обеспечить теплом, светом и водой в полном объеме. Девушке удалось из этой помощи оплатить мобильный пакет, чтобы всегда быть на связи.

"Нам тысячи точно не хватит на коммуналку. Все, на что я смогла ее потратить, это пополнить мобильный счет. И все", — отмечает Александра.

Одесситка Александра с детьми. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Александра с детьми. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

1000 от президента

Часть одесситов до сих пор колеблется, стоит ли получать эту тысячу, ведь острой потребности в ней не ощущают. Однако, несмотря на сомнения, у некоторых уже есть идеи, куда эти деньги можно потратить. В частности, Дарья планирует пополнить собственную библиотеку.

"Я не знаю вообще, буду ли брать эту тысячу. А если возьму, то, пожалуй, куплю книги. Надо посмотреть, чего не хватает у меня в библиотеке", — говорит Дарья.

Одесситка Дарья. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Дарья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время Рейнолд недавно оформил эту выплату и только ждет зачисления средств. Однако уже сейчас мужчина уверен, что их необходимо потратить на здоровье, ведь больше ни на что не хватит.

"Я еще не изучал этот вопрос, поэтому точно не скажу. Эту тысячу лучше потратить на здоровье, на лекарства. И я сейчас только в процессе оформления ее", — отмечает Рейнолд.

Одессит Рейнолд. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одессит Рейнолд. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В свою очередь, Георгий опасается оформлять эту выплату, потому что ему не понравились отзывы в сетях. Однако не осуждает всех, кто все же получил деньги.

"Если честно, я не хочу брать эти средства. Я не доверяю этим средствам. Больше похоже на подачки, которые не всем сейчас нужны", — заключает Георгий.

Одессит Георгий. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одессит Георгий. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Государство уже направило более миллиарда гривен на зимнюю "єПідтримку", и хотя ее целесообразность обсуждается до сих пор, факт остается неизменным: для многих украинцев эти деньги стали реальной поддержкой — от оплаты коммунальных услуг до медицинских расходов. А тем, кто не ощущал острую потребность, открылась возможность сделать важный шаг — задонатить эти средства на армию, усиливая защиту страны.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации дали рекомендации, куда обращаться в случае непоступления выплат по программе зимняя "єПідтримка". С такой проблемой столкнулись украинские пенсионеры.

Также мы писали, что известны основные причины задержки выплаты средств по программе зимняя "єПідтримка". Решать проблемы помогают в технической поддержке "Дії".

Одесса выплаты украинцы опрос єПідтримка Новости Одессы тысяча Зеленского

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