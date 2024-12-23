Зимова єПідтримка 1000 грн від Зеленського: куди витратили одесити

Пенсіонерка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Минуло два тижні з моменту старту виплати зимової програми "єПідтримка", за якою українці почали отримувати тисячу гривень допомоги. Ця ініціатива президента спричинила бурхливі обговорення в мережі: одні її критикують, інші дякують за допомогу в скрутний час. Але попри суперечки, вже понад 10 мільйонів громадян скористалися цією можливістю, отримавши кошти для покриття найнеобхідніших витрат у складний зимовий період.

Абсолютна більшість людей витратила ці кошти на покриття комунальних послуг, тому журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи вистачить їм цієї суми.

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Оплата комунальних послуг

Абсолютно всі опитані одесити заявили, що тисячі гривень недостатньо для оплати комунальних послуг. Навіть за умов економії, мінімальний платіж перевищує цю суму, залишаючи питання покриття витрат відкритим. Так, Наталя розповідає, що в неї лише опалення обходиться в тисячу в маленькій квартирі.

"Тисяча — це таке зараз, дрібниці. Лише опалення зараз в однокімнатній квартирі коштує тисячу. Я б її краще на продукти витратила", — ділиться жінка.

Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки й інша одеситка Валентина. Жінка наголошує на тому, що як раз її пенсії вистачає на оплату за квартиру та ліки — решту допомагають рідні. Проте ця тисяча допомогла хоча б частину комуналки покрити.

"Не вистачить тисячі. Щоб закрити комуналку тільки, ще хоча б пʼятсот гривень треба. І це по-мінімуму", — додає Валентина.

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А от молода мама Олександра каже, що з двома дітьми неможливо економити на комунальних послугах, адже їх треба забезпечити теплом, світлом та водою у повному обсязі. Дівчині вдалося з цієї допомоги оплатити мобільний пакет, щоб завжди бути на звʼязку.

"Нам тисячі точно не вистачить на комуналку. Все, на що я змогла її витратити, це поповнити мобільний рахунок. І все", — зазначає Олександра.

Одеситка Олександра з дітьми. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

1000 від президента

Частина одеситів досі вагається, чи варто отримувати цю тисячу, адже гострої потреби в ній не відчувають. Проте, попри сумніви, деякі вже мають ідеї, куди ці гроші можна витратити. Зокрема, Дарина розмірковує поповнити власну бібліотеку.

"Я не знаю взагалі, чи буду брати цю тисячу. А якщо візьму, то, мабуть, куплю книжки. Треба подивитися, чого не вистачає у мене в бібліотеці", — каже Дарина.

Одеситка Дарина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас Рейнолд нещодавно оформив цю виплату і лише чекає на зарахування коштів. Проте вже зараз чоловік впевнений, що їх необхідно витратити на здоровʼя, адже більше ні на що не вистачить.

"Я ще не досліджував це питання, тому точно не скажу. Цю тисячу краще витратити на здоровʼя, на ліки. І я зараз тільки в процесі оформлення її", — наголошує Рейнолд.

Одесит Рейнолд. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Своєю чергою, Георгій побоюється оформлювати цю виплату, бо йому не сподобалися відгуки у мережах. Проте не засуджує всіх, хто все ж отримав гроші.

"Якщо чесно, я не хочу брати ці кошти. Я не довіряю цим коштам. Більше виглядає на подачки, які не всім зараз потрібні", — підсумовує Георгій.

Одесит Георгій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Держава вже спрямувала понад мільярд гривень на зимову "єПідтримку", і хоч її доцільність обговорюється досі, факт залишається незмінним: для багатьох українців ці гроші стали реальною підтримкою — від оплати комунальних послуг до медичних витрат. А тим, хто не відчував гострої потреби, відкрилася можливість зробити важливий крок — задонатити ці кошти на армію, підсилюючи захист країни.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації дали рекомендації, куди звертатись у разі ненадходження виплат за програмою зимова "єПідтримка". Таку проблему мають українські пенсіонери.

Також ми писали, що відомі основні причини затримки виплати коштів за програмою зимова "єПідтримка". Вирішувати проблеми допомагають у технічній підтримці "Дії".