Помощь от Зеленского - как планируют тратить тысячу гривен одесситы

Банковская карта и наличные. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выплате всем гражданам по тысяче гривен, начиная с 1 декабря. Это решение в обществе вызвало неоднозначные реакции, ведь в стране продолжается война, требующая значительных расходов и всех свободных средств. Но часть украинцев все же воспринимают это решение положительно, потому что будет возможность "закрыть некоторые дыры".

А на что "тысячу Зеленского" потратят одесситы? Об этом у них спросили журналисты Новини.LIVE.

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Выплаты украинцам

Одесситы положительно восприняли новости о дополнительных средствах, ведь это возможность не только покрыть собственные нужды, но и помощь тем, кто нуждается больше. Так, Татьяна рассказывает, что они с сыном переведут деньги на помощь армии, если будет такая возможность. Если нет — то на неотложные нужды.

"Конечно, буду оформлять. Я уже в "Дії" зарегистрировалась и открыла карточку. И теперь жду денег. Я потрачу их на коммунальные услуги или ВСУ. Посмотрю, как это все будет", — отмечает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Светлана даже обрадовалась, услышав такую новость. Женщина рассказывает, что пенсионерам сейчас тяжело жить, приходится экономить почти на всем, чтобы покрыть самое необходимое. Именно поэтому дополнительную тысячу гривен потратит на коммунальные услуги.

"Для нас, пенсионеров, на пенсию в 4 500 грн очень поможет эта тысяча. Я потрачу на коммунальные, потому что очень большие тарифы сейчас. И как раз часть отопления можно будет покрыть", — добавляет Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время Елена говорит, что ничего еще не слышала об этой программе. Да и вообще у женщины нет дополнительной потребности в средствах, поэтому она планирует перенаправить на ВСУ или на сборы волонтерам.

"Я даже ничего об этом не слышала, поэтому и не думала об этой тысяче. Но если дадут, то обязательно на помощь ВСУ их потрачу. Иначе никак", — отмечает Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Помощь ВПО

Но также нашлись люди, отмечающие, что подобные программы уже были и они не сильно помогли гражданам. Алла с мужем не уверены, что будут оформлять карточку для выплаты тысячи от президента.

"Мы уже помним "Юлину тысячу", поэтому эта нам не нужна так сильно. А если дадут, то потратим на помощь внутренне перемещенным лицам. Мы сами из Херсона, поэтому понимаем, что их нужно поддерживать", — подчеркивает Алла.

Жительница Херсона Алла. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Ольга уже давно открыла карточку с национальным кэшбеком, но рассказывает, что ни в каких программах не регистрировалась. Возможно, позже ознакомится с ней и решит, нужно ли это девушке.

"Первый раз вообще об этой программе слышу. Хотя у меня карточка с национальным кэшбеком открыта, и ничего на нее еще не пришло", — заключает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Стоит сказать, что неизвестно, откуда именно пойдут средства на выплаты украинцам и какая сумма для этого заложена в бюджет. Однако президент отмечает, что деньги получит каждый украинец. А многодетные семьи смогут получить от 5 тысяч гривен.

Напомним, мы писали, как и куда будет насчитываться "тысяча от Зеленского".

Мы также писали, что в Украине значительно сокращаются выплаты внутренне перемещенным лицам из-за ограниченного финансирования в бюджете на 2025 год. В Кабинете Министров и Верховной Раде призывают изменить критерии оказания помощи, ведь действующие условия не учитывают потребности многих переселенцев.