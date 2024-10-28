Допомога від Зеленського - як планують витрачати тисячу гривень одесити

Банківська картка та готівка. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про виплату усім громадянам по тисячі гривень, починаючи з 1 грудня. Це рішення у суспільстві викликало неоднозначні реакції, адже в країні продовжується війна, яка потребує значних витрат та всіх вільних коштів. Але частина українців все ж сприймають це рішення позитивно, бо буде змога "закрити певні дірки".

А на що "тисячу Зеленського" витратять одесити? Про це в них запитали журналісти Новини.LIVE.

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Виплати українцям

Одесити позитивно сприйняли новини про додаткові кошти, адже це можливість не лише покрити власні потреби, а й допомоги тим, хто цього потребує більше. Так, Тетяна розповідає, що вони з сином перекажуть гроші на допомогу армії, якщо буде така можливість. Якщо ж ні — то на нагальні потреби.

"Звичайно, буду оформлювати. Я вже в "Дії" зареєструвалася і відкрила картку. І тепер чекаю на гроші. Я витрачу їх на комунальні послуги або ЗСУ. Подивлюся, як це все буде", — зазначає Тетяна.

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А от Світлана навіть зраділа, почувши таку новину. Жінка розповідає, що пенсіонерам зараз важко жити, доводиться економити майже на всьому, щоб покрити найнеобхідніше. Саме тому додаткову тисячу гривень витратить на комунальні послуги.

"Для нас, пенсіонерів, на пенсію в 4 500 грн дуже допоможе ця тисяча. Я витрачу на комунальні, бо дуже великі тарифи зараз. І саме частину опалення можна буде покрити", — додає Світлана.

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас Олена каже, що нічого ще не чула про цю програму. Та й загалом у жінки немає додаткової потреби у коштах, тож ці вона планує перенаправити на ЗСУ або на збори волонтерам.

"Я навіть нічого про це не чула, того й не думала про цю тисячу. Але якщо дадуть, то обовʼязково на допомогу ЗСУ їх витрачу. Інакше ніяк", — наголошує Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Допомога ВПО

Але також знайшлися люди, які наголошують на тому, що подібні програми вже були і вони не сильно допомогли громадянам. Тож Алла з чоловіком не впевнені, що будуть оформлювати картку для виплати тисячі від президента.

"Ми вже памʼятаємо "Юліну тисячу", того ця нам не потрібна вже сильно. А як дадуть, то витратимо на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ми самі з Херсонщини, тому розуміємо, що їх треба підтримувати", — підкреслює Алла.

Мешканка Херсона Алла. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось Ольга вже давно відкрила картку з національним кешбеком, але розповідає, що ні в яких програмах не реєструвалася. Можливо пізніше ознайомиться з нею та вирішить, чи потрібно це дівчині.

"Перший раз взагалі про цю програму чую. Хоча в мене картка з національним кешбеком відкрита, і нічого на неї ще не прийшло", — підсумовує Ольга.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Варто сказати, що наразі невідомо, звідки саме підуть кошти на виплати українцям та яка сума для цього закладена у бюджет. Проте президент наголошує, що гроші отримає кожен українець. А багатодітні родини матимуть змогу отримати від 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми писали, як та куди нараховуватиметься "тисяча від Зеленського".

Ми також писали, що в Україні значно скорочуються виплати для внутрішньо переміщених осіб через обмежене фінансування у бюджеті на 2025 рік. У Кабінеті Міністрів та Верховній Раді закликають змінити критерії надання допомоги, адже чинні умови не враховують потреб багатьох переселенців.